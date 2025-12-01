উইলিয়ামসনের ফেরার টেস্ট, ৩০ বছরের আক্ষেপ ঘুচবে ক্যারিবীয়দের?

উইলিয়ামসনের ফেরার টেস্ট, ৩০ বছরের আক্ষেপ ঘুচবে ক্যারিবীয়দের?
ক্রাইস্টচার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ডের আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ২০২৫-২৭ চক্র। আর এ ম্যাচের মাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছেন দলের তারকা ব্যাটার কেন উইলিয়ামসন। টেস্টটি শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় ভোর চারটায়।
গত বছরের ডিসেম্বর ছিল উইলিয়ামসনের সর্বশেষ টেস্ট। এর পর কেটে গেছে প্রায় একটি বছর। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের অংশগ্রহণ কমিয়ে এনেছেন, এর মাঝে খেলেছেন বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। ইতোমধ্যে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়েছেন উইলিয়ামসন।
এদিকে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটেও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ২০২৭ সালে একটি নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ চালুর পরিকল্পনা চলছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজের পর নিউজিল্যান্ড সমর্থকদের হয়তো ২০২৬ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে উইলিয়ামসনকে নিজেদের মাটিতে টেস্ট খেলতে দেখার জন্য (যদি তিনি খেলা চালিয়ে যান)। তাই এই সিরিজটির গুরুত্ব আলাদা।
নিউজিল্যান্ড দেশে টানা ১১টি ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও সাম্প্রতিক ঘরোয়া টেস্ট রেকর্ড ততটা উজ্জ্বল নয়। শেষ সাতটি হোম সিরিজে তারা জিতেছে মাত্র দুটি। এর একটি আবার ছিল দ্বিতীয় সারির দক্ষিণ আফ্রিকার দলকে হারিয়ে।
তারপরও এই টেস্টে স্বাগতিকরাই ফেভারিট। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন আরও বড় সমস্যায় জর্জরিত। ইতিহাসও ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে নয়। নিউজিল্যান্ডে ক্যারিবীয়দের শেষ টেস্ট জয় ছিল প্রায় ৩০ বছর আগে, ১৯৯৫ সালে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি পারবে ৩০ বছরের আক্ষেপ ঘুচাতে? নাকি উইলিয়ামসনের ফেরার টেস্টে জয় উপহার দেবেন তার কিউই সতীর্থরা?
এমএমআর/এমএস