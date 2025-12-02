তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আজ
বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি বাংলাদেশের
প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে বাংলাদেশ। আজ (মঙ্গলবার) তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি। শুধু সিরিজ জয়ের জন্যই নয়, চট্টগ্রামে এই ম্যাচটি আরও একটি কারণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য।
ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মাঝে বিপিএল আছে, তবে আজকের পর আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলেই বাংলাদেশ দল যাবে বিশ্বকাপে। অর্থাৎ বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের।
আয়ারল্যান্ডের জন্যও এই সিরিজটি জেতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে চমকে দেওয়াই শুধু নয়, বিশ্বকাপের আগে আইরিশরাও তো কন্ডিশনের সুবিধা নিতে চাইবে। ভারত আর বাংলাদেশের কন্ডিশন প্রায় একই। বাংলাদেশে সিরিজ জিততে পারলে সেটা আইরিশদের বড় আত্মবিশ্বাস দেবে নিঃসন্দেহে।
বাংলাদেশ এই ম্যাচে একাদশ কীভাবে সাজায়, সেটিও দেখার। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন স্কোয়াডে থাকলেও আগের দুই ম্যাচে সুযোগ পাননি। বিশ্বকাপের আগে তাকে পরখ করে দেখার শেষ সুযোগ আজ।
এদিকে অধিনায়ক লিটন দাসের চাওয়াতে শেষ টি-টোয়েন্টির স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে শামীম পাটোয়ারীকে। তিনিও একাদশে জায়গা পাওয়ার দাবি রাখেন। তাই আজ একাদশ সাজাতে বেশ ঝক্কিতেই পড়তে হবে টিম ম্যানেজম্যান্টকে।
এমএমআর