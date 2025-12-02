আইপিএল নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য মোস্তাফিজের, আছেন সাকিবও
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আসন্ন আসরের মিনি নিলাম আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান ও সাকিব আল হাসানসহ ১ হাজার ৩৫৫ ক্রিকেটার।
মিনি নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি রুপি। এই ভিত্তিমূল্যেই মোস্তাফিজুর রহমানসহ ৪৩ জন বিদেশি ক্রিকেটার নিলামে উঠবেন। মোস্তাফিজ ছাড়াও এদের মধ্যে আছেন ক্যামেরন গ্রিন, স্টিভ স্মিথ, জেমি স্মিথ, মুজিব উর রহমান, নাভিন উল হক, শন অ্যাবট, অ্যাস্টন অ্যাগার, কুপার কনোলি, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, জস ইংলিস, গাস অ্যাটকিনসন, বেন ডাকেট, টম ব্যান্টন, টম কারেন, লিয়াম ডসন, ড্যানিয়েল লরেনস, লিয়াম লিভিংস্টোন, ড্যারিল মিচেল, রাচিন রাবিন্দ্রা, মাইকেল ব্রেসওয়েল, জেরাল্ড কোয়েটজি, লুঙ্গি এনগিডি, এনরিখ নরকিয়া, মাথিশা পাথিরানা, মহেশ থিকশানা ও ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা।
১ কোটি ভিত্তিমূল্যে নাম লিখিয়েছেন আইপিএলে ৭১ ম্যাচ খেলা সাকিব আল হাসান। বিয়ের কারণে জশ ইংলিশ থাকতে পারবেন কিনা, সেটি এখনও নিশ্চিত নয়। তিনি নাম লিখিয়েছেন। তবে চমক হিসেবে নাম নেই গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।
ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম লিখেছেন, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, কে.এস. ভারত, রবি বিষ্ণুই, ভেঙ্কটেশ আয়ার, রাহুল চাহার, আকাশ দীপ, দীপক হুদা, সরফরাজ খান, শিবম মাভি, নবদীপ সাইনি, চেতন সাকারিয়া, কুলদীপ সেন, পৃথ্বী শ, রাহুল ত্রিপাঠি, সন্দীপ ওয়ারিয়র ও উমেশ যাদবরা। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন-রবি বিষ্ণুই ও ভেঙ্কটেশ আয়ার নিজেদের সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি রেখেছেন।
ড্রাফট তালিকায় আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৪ দেশের খেলোয়াড় রয়েছে। এমনকি মালয়েশিয়ারও আছে একজন! নাম লিখিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডার বিরানদীপ সিং।
এমএমআর