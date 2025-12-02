  2. খেলাধুলা

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে ধুঁকলো নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে খেলা হয়েছে ৭০ ওভার। একটু জন্য অলআউট হয়নি নিউজিল্যান্ড। ৯ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে কিউইরা।

এই ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ এক বছর টেস্টে ফিরেছেন উইলিয়ামসন। তিনিই কিউই ইনিংসে একমাত্র হাফসেঞ্চুরিয়ান। ৫২ রান করে আউট হন উইলিয়ামসন।

একটা পর্যায়ে ১৪৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দুইশর আগে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় ছিল স্বাগতিকরা। তবে মাইকেল ব্রেসওয়েলের ব্যাটে সেই শঙ্কা কাটিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ব্রেসওয়েলের ব্যাট থেকে আসে ৪৭।

এছাড়া টম লাথাম ২৪, টম ব্লান্ডেল ২৯ আর শেষদিকে নাথান স্মিথ করেন ২৩ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলার সবাই উইকেট পেয়েছেন। দুটি করে উইকেট পান কেমার রোচ, জাস্টিন গ্রেভস আর অভিষিক্ত অজয় শিল্ডস।

এমএমআর

 

