সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারের পর দ্বিতীয়টিতে জয়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে এখন ১-১ সমতায় বাংলাদেশ। অর্থাৎ চট্টগ্রামে তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি পরিণত হয়েছে সিরিজ নির্ধারণী লড়াইয়ে।
বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস হেরেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আইরিশ দলপতি পল স্টার্লিং প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
টসে হারের পর লিটন বলেন, ‘আমরা আগে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। পিচ একটু শুকনো, বল ভালো উঠতে পারে।’
এমএমআর