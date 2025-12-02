  2. খেলাধুলা

তামিম-ইমনের ব্যাটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয় বাংলাদেশের

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
লক্ষ্য ছিল মাত্র ১১৮ রানের। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তানজিদ হাসান তামিম এবং পারভেজ হোসেন ইমানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তাও মাত্র ১৩.৪ ওভারে (৩৮ বল হাতে রেখে)।

প্রথম ম্যাচে যেভাবে আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ, তাতে সিরিজ নিয়েই শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরের দুই ম্যাচ দাপটের সঙ্গে জিতেই বাংলাদেশ সিরিজ জিতে নিলো আইরিশদের ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে।

৩৬ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। ২৬ বলে ৩৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। আউট হয়েছিলেন সাইফ হাসান ও লিটন দাস।

বিস্তারিত আসছে

আইএইচএস/

