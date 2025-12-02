‘বিসিবি কর্মকর্তারা ক্লাব অ্যালার্জিতে ভুগছেন’
গত অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে বিসিবি ও ঢাকার শীর্ষ ক্লাবগুলোর দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। ‘পাতানো নির্বাচন’ হয়েছে, সুতরাং এই বোর্ড অবৈধ- এমন দাবি করে লিগ বয়কটের অবস্থান ধরে রেখেছে ঢাকার ক্লাবগুলো। আজ (মঙ্গলবার) এ নিযে আবারও এক সংবাদ সম্মেলনে লিগ না খেলার ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান ধররে রাখার কথা জানিয়েছে তারা। সেখানে বিসিবির সাবেক পরিচালক ও ক্লাব সংগঠকরা বলছেন, ‘বোর্ড কর্মকর্তারা ক্লাব অ্যালার্জিতে ভুগছেন।’
বিদ্রোহী ৪৩টি ক্লাবের যে জোট, তার অন্যতম শীর্ষ নেতা, বিসিবির সাবেক যুগ্ন সম্পাদক এবং ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম বাবু অভিযোগ করেন, বিসিবি যে ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে, সেখানে ক্লাবগুলোকে আমন্ত্রণ জানায়নি।
তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন ডিভিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাদের (বিসিবি) প্রতিনিধিদেরকে প্রেস কনফারেন্স বা মিলনমেলা করেছে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁতে, যেখানে সাংবাদিকদের সাথেও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ক্লাবগুলিকে সেখানে কি ডাকতে পারতো না? এরপর আরেকটা অনুষ্ঠান হয়েছিল মিরপুর স্টেডিয়ামে। যেটা টেস্টের ২৫ বছর পূর্তির কোনো একটি প্রোগ্রাম। সেখানেও কি ক্লাবগুলিকে ডাকতে পারতো না? আসলে ওনারা ক্লাব এলার্জিতে ভুগছেন। এটা প্রথম থেকে আপনারা ভালোমতোই জানেন। ওনাদের এই যে ১২জন পরিচালক (ক্লাব কোটায়), তাদেরকে কোনোভাবেই ওনারা কাছে রাখতে চায় না। এটা একটা পুরনো গেম, আমরা জানি। আমাদেরকে ওনারা পছন্দ করেন না। ঠিক আছে পছন্দ না করলে, সেটা ওনাদের ব্যাপার। আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ঐক্যবদ্ধ থাকবো ইনশা আল্লাহ।’
বর্তমান বোর্ডকে কেন অবৈধ বলছেন, সে প্রসঙ্গে বিদ্রোহী ক্লাবগুলোর আরেক নেতা, মোহামেডানের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘পট পরিবর্তনের পরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এক ধরনের লোক- যাদের সাথে ক্রিকেট অথবা ক্রীড়া জগতের কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু তারাই আজ আমাদেরকে পিছনে সরিয়ে জায়গা দখল করতে চায়। তারা ভোট দখল করতে চায় কিংবা তারা ইলেকশন করতে চায়। যেটা আবার একটা ম্যানিপুলেটেড ইলেকশন, আপনারা দেখেছেন। যে কারণে আমরা (এই বোর্ডকে) অবৈধ বলছি।’
‘(ম্যানুপুলেটেড নির্বাচন) এটার সবচেয়ে বড় সাক্ষী তো আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা। আপনারা প্রতিদিন কাভারেজ করেছেন। প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টা, মিনিটের খবর আপনারা জানেন। আপনাদেরকে যদি আমি উল্টো প্রশ্ন করি নির্বাচনটা কি সঠিক হয়েছিল? আপনারা কি বলবেন? যা ঘটেছে, তা আপনার এবং আমার চোখের সামনে ঘটেছে। আমরা সংগঠকরা আমরা অবৈধ বলেছি। এইটার বৈধতা আপনারা দিবেন যে, আপনারা দেখেছেন যে এটা কতটা স্বচ্ছ হয়েছে আর কতটা অস্বচ্ছ হয়েছে। তো সেই জিনিসটা আমরা আপনার আপনাদের বিচারের উপর ছেড়ে দেই। আমাদের বিচার আমরা তো বলেছি যে আমরা অবৈধ বলেছি, এখনো বলছি।’
এসকেডি/আইএইচএস/