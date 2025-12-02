ফিফটির পর ড্রেসিংরুমের দিকে কেন ব্যাট উঁচিয়ে ধরলেন তামিম?

ফিফটির পর ড্রেসিংরুমের দিকে কেন ব্যাট উঁচিয়ে ধরলেন তামিম?
১৪তম ওভারের প্রথম বলে ক্রেইগ ইয়ংকে মিডউইকেট দিয়ে ছক্কা হাঁকালেন তানজিদ হাসান তামিম। করে ফেললেন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১২তম ফিফটি। এরপর ব্যাট উঁচিয়ে ধরেন তিনি। কিন্তু গ্যালারির দিকে নয়, ড্রেসিং রুমের দিকে সেই ব্যাট তাক করলেন। এরপরড্রেসিংরুমের উদ্দেশ্যে দুই হাত দিয়ে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান ২৪ বছর বয়সী ব্যাটার।
ফিফটি বা সেঞ্চুরির পর ব্যাট উঁচিয়ে উদযাপন করাটাই স্বাভাবিক। ব্যাটাররা এটা প্রায় সবাই করে থাকেন। কোনো কোনো ব্যাটার আবার বিশেষভাবে সেই উদযাপনটা করে থাকেন। যেমনটা আজ করলেন বাংলাদেশ দলের ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। ৩৬ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি।
কেন ফিফটির পর ওইভাবে উদযাপনটা করলেন তামিম? সেটা ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে এসে সে রহস্য নিজেই জানিয়েছেন তানজিদ তামিম। বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজার নাফিস ইকবালের প্রতি এই উদযাপন উৎসর্গ করেছেন বলে জানান তিনি।
কেন এমন উদযাপন করলেন, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বাঁ-হাতি ব্যাটার। তানজিদ তামিম বলেন, ‘সবকিছু নাফিস ইকবাল ভাইকে উৎসর্গ করে করা। গত রাতে তিনি আমাকে টিকিটের জন্য ফোন করেছিলেন। ওনাকে টিকিট দিয়ে বলি, এটা আপনার জন্য উপহার। এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি যখন পরের ম্যাচ খেলবে, যদি ৫০ করো, তাহলে ব্যাটটা আমাকে দেখিয়ে উদযাপন করো।’
কথা রেখেছেন তানজিদ তামিম। ফিফটি করার পর ম্যানেজার নাফিসের উদ্দেশ্যে ব্যাট উঁচিয়ে ধরেছেন। সঙ্গে যেন আগের দুই ইনিংসে রান না পাওয়ার আফসোসটাও মেটালেন। ৮ উইকেটের জয়ের ম্যাচে ৩ ছক্কা ও ৪ চারে ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। আবার ব্যাটিংয়ে নামার আগে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দলগুলো মধ্যে প্রথম ফিল্ডার হিসেবে টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডও গড়েছেন।
ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে এসে তানজিদ তামিম নিজেদের খেলার কৌশল এবং ম্যাচ জয়ের অনুভূতি নিয়ে বলেন, ‘সর্বপ্রথম আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সিরিজ জিতেছি, আর আমি পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। এটা ছিল দারুণ একটা অনুভূতি। আমার সতীর্থরা এবং আমিও এটা খুব উপভোগ করেছি। প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর সবাই এ নিয়ে কথা বলছিল, আর আমি সেটা ভীষণ উপভোগ করেছি।’
‘আমি চেষ্টা করেছি বল অনুযায়ী ব্যাট করতে। যখন সাইফ হাসান আর আমি ভালো শুরুটা পাই, এরপর পারভেজ হোসেন ইমন যখন ক্রিজে আসে, আমরা কথা বলেছি শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে ম্যাচ শেষ করার বিষয়ে। যদিও আমার শেষ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।’
