লিগ খেলার পক্ষেও তামিম, আবার বয়কটের সঙ্গেও!

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেকদিন ধরেই মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ঢাকার ৪৫টি ক্লাব ও বিসিবি। নির্বাচনে জিতে সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের অধীনে ইতিমধ্যে বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে বিদ্রোহী ক্লাবগুলোর দাবি, বর্তমান বোর্ড অবৈধ।

তামিম ইকবালসহ শীর্ষ ক্লাবগুলোর প্রার্থীরা শেষদিকে বিসিবি নির্বাচন বয়কট করেন। তবে লিগ বর্জনে ৪৫ ক্লাব একদিকে থাকলেও তামিম ইকবালসহ বাকি ১৫টি ক্লাব খেলা চালানোর পক্ষে। তবুও তামিমকে নিজেদের সঙ্গেই দেখছেন লিগ বয়কটকারী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং লিমিটেডের পরিচালক ও ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান। আজ লিগ বয়কটে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে তামিমকে নিজেদের পক্ষে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাজধানীর এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ‘৪৫ ক্লাবের লিগ বয়কট’ সম্পর্তিক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির বিরোধী জোটের অন্যতম নেতা তামিম ইকবাল উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, তিনি লিগ খেলার পক্ষে। তামিম ইকবাল না থাকলেও তাকে নিজেদের পক্ষের বলে দাবি করলেন লিগ বয়কটকারী ক্লাবের নেতারা।

মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘বাস্তবটা হচ্ছে আমরা যারা এখানে বসে আছি, তারা সংগঠক আর তামিম কিন্তু খেলোয়াড়। এখনও কিন্তু সে রিটায়ার করেনি। ওর একটা পার্সোনাল বিচার থাকতেই পারে। ওর এখনও আমাদের সাথে রেগুলার যোগাযোগ আছে। আবার খেলোয়াড়দের সাথেও আছে। যে কারণেই ওর একটা পার্সোনাল স্ট্যান্সের কারণেও খেলোয়াড়দের সাথে থাকতে চায়। ও আছে এই কারণে এবং পাশাপাশি আমাদের সাথেও আছে। তামিমের দ্বৈত ভূমিকার কারণেই সে বলছে খেলা চালিয়ে যেতে হবে।’

তামিমের অবস্থান নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘এমন তো না, কোনো অন্যায় করছে। বিষয়টা তো এরকম নয়। যদি আমরা এটা সাপোর্ট করতাম না ওর বিরুদ্ধে থাকতাম। বিষয়টা ও অন্যায় করছে না। সেই কারণেই ও আমাদেরকে পাচ্ছে এবং ও খেলোয়াড়দের সাথেও থাকতে পারছে। বাট আমাদের স্ট্যান্ড ভিন্ন। আমাদের বিচারে আমরা এখানে থাকছি।’

এ প্রসঙ্গে আরেক ক্লাব সংগঠক ও সাবেক বিসিবি পরিচালক ফাহিম সিনহা বলেন, ‘বোর্ডকে কিন্তু তামিমও অবৈধ অবৈধ বলছে, আমরাও অবৈধ বলছি। আমরা কিন্তু কোনো এসোসিয়েশনের ব্যানারে, আন্ডারে এসে লিগটা বর্জন করি নাই। ৪৫টা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাব তাদের কমিটির সাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে বয়কট করেছে। এখন এখানে আরো ১০ টা ক্লাব আছে তামিমসহ। যারা খেলতে প্রেপার করে। এটা তাদের বিষয়। খেলতে প্রেপার করে বলেই যে তারা বোর্ডকে মেনে নিচ্ছে ব্যাপারটা তেমন না। ইলেকশন আমরা সবাই একসাথে উইথড্র করেছি। তামিম আমাদের সাথে আছে মূল এজেন্ডাতে।’

