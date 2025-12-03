বাংলাদেশের ২০০ ছক্কার মাইলফলক স্পর্শ
এক বছরের বাংলাদেশ নিজেদের সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড আগেই ভেঙে দিয়েছিল। আর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রেকর্ডটিকে নিয়ে গেল ভিন্ন এক উচ্চতায়। প্রথমবারের মতো এক পঞ্জিকাবর্ষে ২০০ বা তার বেশি ছক্কা হাঁকানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাংলাদেশ।
পূর্বে বাংলাদেশের এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কা ছিল্ক ১২২টি, ২০২৪ সালে। চলতি বছর যা কিনা ২০৬টি। ৩০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দুশোর বেশি ছক্কা হাঁকালো বাংলাদেশের ব্যাটাররা।
বাংলাদেশের মোট ১৮ ব্যাটার ছক্কা মেরেছেন এই বছর। টপ অর্ডারের চার ব্যাটার তানজিদ হাসান তামিম, লিটন কুমার দাস, পারভেজ হোসেন ইমন ও সাইফ হাসানের ব্যাট থেকে এসেছে ১২৭টি ছক্কা।
তবে এককভাবে সবচেয়ে বেশি ৪১ ছক্কা এসেছে ওপেনার তানজিদ তামিমের ব্যাট থেকে। যা এক বছরে বাংলাদেশের হয়ে কোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড। ৩৪ ছক্কা মেরে দ্বিতীয় অবস্থানে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন।
এশিয়া কাপ থেকে নিজেকে নতুন করে চেনানো সাইফ মেরেছেন ২৯ ছক্কা। ২৩টি মেরেছেন এই সংস্করণের অধিনায়ক লিটন। জাকের আলীর ব্যাট থেকে এসেছে ১৯টি ছক্কা। এর বাইরে ১০টির বেশি ছক্কা মেরেছেন শুধু তাওহিদ হৃদয়। তার নামের পাশে ছক্কা ১৪টি।
চলমান বছর অতিরিক্ত ছাড়া ৪২২৯ রান এসেছে বাংলাদেশের বোর্ডে। যার ২৯ শতাংশ ছক্কা থেকে। কেবল ছক্কা নয়, চলতি বছর নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি চারও মেরেছে বাংলাদেশ, ২৯৮টি।
