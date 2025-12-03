আফগান অলরাউন্ডারকে ভিড়িয়ে চমক নোয়াখালীর

আফগান অলরাউন্ডারকে ভিড়িয়ে চমক নোয়াখালীর
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসরের জন্য আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবিকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিপিএলের প্রায় শুরুর দিক থেকেই আছেন নবী। এর আগে পাঁচটি দলের হয়ে খেলেন তিনি। আইএল টি-টোয়েন্টি শেষ করে এরপর বিপিএল খেলতে আসবেন তিনি।
শ্রীলঙ্কার উইকেটরক্ষক ব্যাটার কুশল মেন্ডিস এবং জনসন চার্লসকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নেয় নোয়াখালী। এবার নিলামের দুইদিন পর দলে ভেড়ালো নবিকে।
বিপিএলে ৫ দলের হয়ে ৭১টি ম্যাচ খেলেছেন এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার। যেখানে ব্যাট হাতে ৭৬২ রানের সঙ্গে নিয়েছেন ৭৯ উইকেট। সবমিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ৪৬৪ ম্যাচে ৩৯১ উইকেট আর ৬৬০৫ রান করেছেন নবি।
নোয়াখালীর প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকবেন খালেদ মাহমুদ সুজন। জাকের আলী অনিক এবং মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে নিলামে ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ টাকায় দলে ভেড়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এ ছাড়া নিলামের আগে সৌম্য সরকার এবং হাসান মাহমুদকে দলে ভেড়ায় দলটি।
