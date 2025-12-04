ওয়াসিম আকরামের পুরনো রেকর্ড ভেঙে সবার শীর্ষে স্টার্ক

ওয়াসিম আকরামের পুরনো রেকর্ড ভেঙে সবার শীর্ষে স্টার্ক
২০০১ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০২৫ এর ডিসেম্বর- প্রায় দুই যুগ বা ২৪টি বছরেরও বেশি সময় রেকর্ডটা নিজের করে রেখেছিলেন ওয়াসিম আকরাম। বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় সবার শীর্ষে নামটি ছিল পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামের।
তবে আজ থেকে শীর্ষ নামটি আর তার নয়। পাকিস্তানি এই কিংবদন্তিকে পেছনে ফেলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান বাঁ-হাতি পেসার মিচেল স্টার্ক। ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ইংলিশ ব্যাটার হ্যারি ব্রুকের উইকেট নিয়েই ওয়াসিম আকরামকে সরিয়ে ইতিহাসে নিজের নাম লিখে নিলেন স্টার্ক।
ওয়াসিম আকরামের ৪১৪ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে ৪১৫ উইকেটে পৌঁছালেন স্টার্ক। যা বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার হিসেবে সর্বাধিক উইকেট অর্জনের নতুন রেকর্ড। দিন শেষে মোট ৬ উইকেট নিয়ে স্টার্ক পৌঁছে গেলেন ৪১৮ উইকেটে।
এই মাইলফলকটি আরও বিশেষ হয়ে ওঠে স্টার্কের অভিষেক ভেন্যু গ্যাবায়, যেখানে ১৪ বছর আগে তিনি টেস্টে অভিষেক করেছিলেন। ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা তার ১০২তম টেস্টে রেকর্ডটি অর্জন করেন, যা আকরামের ১০৪ ম্যাচের রেকর্ডের চেয়ে দ্রুততম। যদিও ওয়াসিম আকরাম ৪১৪ উইকেট এসেছে ১০২ ম্যাচেই। শেষ দুটি টেস্ট ম্যাচ তিনি খেলেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে এবং কোনো উইকেট নিতে পারেননি।
স্টার্কের সাম্প্রতিক ফর্মও এই রেকর্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গত সপ্তাহে পার্থে ৮৫ রানে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচ-জেতানো পারফরম্যান্সের পর তার আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
এ অর্জনের মাধ্যমে স্টার্ক অলটাইম উইকেট সংগ্রহকারীদের তালিকায় ১৬তম স্থানে পৌঁছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনে দেখা দিচ্ছে শন পোলক (৪২১)। আরও এগিয়ে রয়েছেন রিচার্ড হ্যাডলি, যিনি ৪৩১ উইকেট নিয়ে টেস্ট ইতিহাসে সেরা ফাস্ট বোলারদের মধ্যে অন্যতম।
বাঁ-হাতি পেস বোলারদের সর্বাধিক উইকেটের তালিকা
মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া): ৪১৮ উইকেট, ১০২* টেস্ট
ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান): ৪১৪ উইকেট, ১০৪ টেস্ট
চামিন্দা ভাস (শ্রীলঙ্কা): ৩৫৫ উইকেট, ১১১ টেস্ট
ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড): ৩১৭ উইকেট, ৭৮ টেস্ট
মিচেল জনসন (অস্ট্রেলিয়া): ৩১৩ উইকেট, ৭৩ টেস্ট
জাহির খান (ভারত): ৩১১ উইকেট, ৯২ টেস্ট
