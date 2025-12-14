বিজয় দিবসে বিসিবির প্রীতি ম্যাচে খেলবেন যারা

বিজয় দিবসে বিসিবির প্রীতি ম্যাচে খেলবেন যারা
বিজয় দিবসে প্রতি বছরের মতো এবারও সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেটার শহীদ জুয়েল ও শহীদ মুশতাক একাদশ নামে দুই দলে ভাগ হয়ে অংশ নেবেন দেশের সাবেক ক্রিকেটাররা।
মঙ্গলবার বিজয় দিবসে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল ১০টায়।
শহীদ জুয়েল একাদশ স্কোয়াড:
শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ, জাভেদ ওমর বেলিম, মিনহাজুল আবেদিন নান্নু, রাজিন সালেহ, শাহরিয়ার নাফীস, আনোয়ার হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, মুশফিকুর রহমান বাবু, হারুন উর রশিদ লিটন, তালহা জুবায়ের, সানোয়ার হোসেন, সৈয়দ রাসেল, আনোয়ার হোসেন ম্নির, এনামুল হক মণি, রকিবুল হাসান।
শহীদ মুশতাক একাদশ স্কোয়াড :
হান্নান সরকার, নাদিফ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, খালেদ মাহমুদ সুজন, হাবিবুল বাশার সুমন, খালেদ মাসুদ পাইলট, মোহাম্মদ রফিক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, মোহাম্মদ আশরাফুল, জাহাঙ্গীর আলম, তুষার ইমরান, মাহবুবুল আলম রবিন, সাজিদুল ইসলাম, জামাল বাবু।
কোচ : দিপু রায় চৌধুরী
ফিজিও : এনামুল হক
টিম সহকারী : আলমগীর হোসেন
