বিপিএল শুরুর আগমুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নান্নু

বিপিএল শুরুর আগমুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নান্নু
বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরুর ঠিক আগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে জটিলতা। মালিকপক্ষ দল চালাতে অপরাগতা জানানোয় বাধ্য হয়ে চট্টগ্রামের মালিকানা নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
তড়িঘড়ি করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের টিম ডিরেক্টর বানানো হয় হাবিবুল বাশার সুমনকে। ফলে টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন সুমন।
সুমন অন্য দায়িত্বে চলে যাওয়ায় বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন মিনহাজুল আবেদিন নান্নু। বৃহস্পতিবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানিয়েছে বিসিবি।
বিসিবি জানায়, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের পরিবর্তে আরেক সাবেক অধিনায়ক মিনহাজুল আবেদিন নান্নুকে টেকনিক্যাল কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিজ্ঞ এই সাবেক নির্বাচক যুক্ত হওয়ায় টেকনিক্যাল কমিটির কাজ আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে বোর্ড।
এমএমআর/জেআইএম