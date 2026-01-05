সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা শফিউলের
জাতীয় দলের সাবেক পেসার শফিউল ইসলাম সব ধরনের ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আবেগঘন এক বার্তায় অবসরের কথা জানিয়েছেন তিনি।
শফিউল তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন-
‘আসসালামু আলাইকুম। আজ আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটি নিতে যাচ্ছি। আমি শফিউল ইসলাম, আজ থেকে সকল ধরনের প্রফেশনাল ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিচ্ছি। বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে জড়ানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় ছিল।
এই দীর্ঘ পথচলায় পাশে থাকার জন্য আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), আমার সকল সতীর্থ, কোচ ও অগণিত ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের ভালোবাসা আর দোয়া ছাড়া আজকের শফিউল হওয়া সম্ভব ছিল না।
ক্রিকেট মাঠে চলাকালীন অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি আমি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি বা কেউ যদি আমার ব্যবহারে মনোক্ষুণ্ণ হন, তবে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।
নতুন জীবনে পদার্পন করছি, সবাই আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। ক্রিকেটের সাথে ছিলাম, ক্রিকেটের সাথেই থাকব। ধন্যবাদ সবাইকে।’
১০ বছরের ক্যারিয়ারে শফিউল দেশের হয়ে ১১ টেস্ট, ৬০ ওয়ানডে আর ২০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। টেস্টে ১৭, ওয়ানডেতে ৭০ আর টি-টোয়েন্টিতে তার নামের পাশে ২০ উইকেট।
এমএমআর/এমএস