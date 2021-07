১০ রানে ৭ উইকেট নিয়ে হাজারি ক্লাবে অ্যান্ডারসন

চলতি মাসের শেষ দিকে বয়সের কাঁটা ছুঁয়ে ফেলবে ৩৯-র ঘর। তাতে যেন বয়েই গেল ইংল্যান্ডের তারকা পেস বোলার জেমস অ্যান্ডারসনের। ছয় আউন্সের লাল চর্মগোলক হাতে এখনও যেন নিজের সেরা সময়ের মধ্যেই রয়েছেন টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এ পেসার।

আগামী মাসে ভারতের বিপক্ষে রয়েছে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। তার আগে নিজেকে খেলার মধ্যে রাখতে কাউন্টি ক্রিকেটে গায়ে চাপিয়েছেন ল্যাঙ্কাশায়ারের জার্সি। সেখানেও আগুনে ফর্মে অ্যান্ডারসন। তার গোলার আগুনে পুড়ে ভস্ম হলো কেন্ট। একাই ৭ উইকেট নিয়ে হাজারি ক্লাব নাম লিখিয়েছেন অ্যান্ডারসন।

মঙ্গলবার কেন্টের বিপক্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কেন্টকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছেন অ্যান্ডারসন। তার বোলিং তোপে ৭৪ রানের বেশি করতে পারেনি কেন্ট। ইনিংস শেষে অ্যান্ডারসনের নামের পাশে বোলিং ফিগার ১০-৫-১৯-৭; তবে একপর্যায়ে এটিই ছিল ৯-৫-১০-৭। অর্থাৎ মাত্র ১০ রানেই ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

পরে শেষ ওভারে দুই চারের মারে ৯ রান হজম করার পর আর বল হাতে নেননি অ্যান্ডারসন। আর বোলিং না করলেও, প্রায় ১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছেন ডানহাতি এ পেসার। ম্যাচটি শুরুর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার উইকেটসংখ্যা ছিল ৯৯৫টি। প্রথম ইনিংস শেষে এটি বেড়ে হলো ১০০২!

All the seven wickets from Jimmy Anderson's record-breaking daypic.twitter.com/VHAwSqpOtG