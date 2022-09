গায়ানাকে প্লে-অফে তুলে ম্যাচসেরা সাকিব

বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের সেরা ফর্মের সুফল পেলো গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। প্লে-অফে ওঠার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই জ্বলে উঠলেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।

সাকিবের আগুনে পুড়ে ছাই হলো ত্রিনবাগো, গায়ানা পেলো ৩৭ রানের জয়। ব্যাট হাতে ২৫ বলে ৩৫, বোলিংয়ের ২০ রানে ৩ উইকেট ও ফিল্ডিংয়ে সরাসরি থ্রোয়ে একটি রানআউট করার পর ম্যাচসেরার পুরস্কার নিয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি ধারাভাষ্যকারদের।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চলতি আসরে নিজের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন সাকিব। তার অলরাউন্ড নৈপুণ্যের দিন টানা তৃতীয় জয় পেয়েছে গায়ানা। এর সুবাদে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুই নম্বরে ওঠার পাশাপাশি প্লে-অফও নিশ্চিত হয়েছে গায়ানার।

সাকিব আল হাসান, রহমানউল্লাহ গুরবাজরা যোগ দিতেই যেন পুরোপুরি বদলে গেছে, এবারের আসরে প্রথম ছয় ম্যাচে মাত্র এক জয় পাওয়া গায়ানা। আগের দুই ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ ছিলেন সাকিব। তবে বোলিংয়ে ছিলেন সপ্রতিভ, নেন ৩০ রানে ১ ও ৩৩ রানে ২ উইকেট।

Shakib al Hasan is this evenings @Dream11 MVP!! He pulled off a superb piece of fielding to runout Pooran, he batted well, scoring 35 from 25 deliveries and took 3 wickets. Shakib al Hasan take a bow!! #CPL22 #GAWvTKR #CricketPlayedLouder #Dream11 #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/ohHxCnGC3B