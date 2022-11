যা কিছু ঘটে আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা তো শুধু চেষ্টা করতে পারি: বাবর

পাকিস্তানের এবার বিদায় হয়ে যেতে পারতো সুপার টুয়েলভ বা আদতে গ্রুপপর্ব থেকেই। কিন্তু ভাগ্যের পরশ পেয়ে তাদের সামনে খুলে যায় সেমিফাইনালের দরজা।

তবে সুযোগ কাজে লাগাতেও জানতে হয়। বাংলাদেশেরও কিন্তু সমান সুযোগই এসেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে টাইগাররা পারেনি। পাকিস্তান তাদের হারিয়ে নাম লেখায় সেমিতে। তারপর সেমিতেও হারিয়ে দেয় নিউজিল্যান্ডকে।

কিন্তু যদি নেদারল্যান্ডসের মতো দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে না পারতো? তবে গ্রুপপর্বেই বিদায় হয়ে যেতো বাবর আজমদের। ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনেও সেই প্রসঙ্গটা এলো। ফাইনালে আসতে ভাগ্যের সাহায্য লেগেছে, স্বীকার করে নিলেন বাবরও।

তবে পাকিস্তান অধিনায়ক মনে করেন, যা কিছু হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছেতেই। তিনি জানান, যেহেতু সৃষ্টিকর্তায় অগাধ বিশ্বাস আছে। তাই তারা মনে করছেন, আল্লাহর ইচ্ছেতেই ফাইনালে এসেছেন, আল্লাহ চাইলে জিতবেনও।

বাবর এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। যা কিছু ঘটে, আল্লাহর ইচ্ছেতেই ঘটে। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দেন, আমাদের সেটা কাজে লাগাতে হয়। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। আমরা চেষ্টা করি নিজেদের সেরাটা দেওয়ার। ফলাফল আল্লাহর হাতে।’

বাবর যোগ করেন, ‘আল্লাহর দেওয়া সুযোগটা আমরা লুফে নিয়েছি। ভালো ক্রিকেট খেলে সুযোগ যথাযথ কাজে লাগিয়েছি। আল্লাহর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তার বদান্যতায় আমরা ফাইনালে উঠেছি এবং আশা করছি, ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের ফাইনালে জেতাবেন।’

