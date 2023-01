বাউন্ডারির অনেক বাইরে থেকে ক্যাচ, তোলপাড় ক্রিকেট দুনিয়ায় (ভিডিও)

এমনই এক ক্যাচ, বিতর্ক হওয়াই স্বাভাবিক। সেটাও আবার মাইকেল নেসার নিয়েছেন ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে। বিগ ব্যাশ লিগে রোববার রাতে ব্রিসবেন হিট আর সিডনি সিক্সার্সের ম্যাচে এক ক্যাচ নিয়েই এখন তোলপাড় ক্রিকেট দুনিয়ায়।

গ্যাবায় হাইস্কোরিং ম্যাচে ১৫ রানে জিতেছে ব্রিসবেন হিট। প্রথমে ব্যাট করে তারা ৫ উইকেটে ২২৫ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল। জবাবে ২০৯ রানে থামে সিডনি সিক্সার্স।

ইনিংসের ১০ বল বাকি থাকতে জর্ডান সিল্কের উড়িয়ে মারা একটি বল ছক্কা হতে যাচ্ছিল। বাউন্ডারির কাছে সেই ক্যাচটি ধরে ফেলেন নেসার। তবে ভারসাম্য রাখতে পারেননি। দারুণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বলটি আকাশে ছুড়ে দেন নেসার।

বল তবু চলে গিয়েছিল বাউন্ডারির বাইরে, নেসারও সেখানে চলে যান। তারপর আবার লাফিয়ে উঠে বলকে পাঠান সীমানার ভেতরে। সেখান থেকে এসে নেন ক্যাচ।

Glenn Maxwell on why Michael Neser's catch was legit



(via @7Cricket) pic.twitter.com/e8ql9vHKu9