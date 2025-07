মাঠে নেমেও অঝোরে কাঁদলেন জোতার দুই সতীর্থ

এই তো কয়েকদিন আগেও দেশের জন্য কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করেছেন। জুনে পর্তুগালের জার্সিতে একসঙ্গে জিতেছিলেন উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা। সতীর্থ দিয়োগো জোতার সঙ্গে উদযাপনেও মেতেছিলেন। সেই জোতা এখন হুয়াও কানসেলো ও রুবেন নেভেসের কাছে শুধুই স্মৃতি।

গেল বৃহস্পতিবার স্পেনে গাড়ি দুঘর্টনায় একসঙ্গে মারা যান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোতা ও তার ভাই আন্দ্রে সিলভা। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ থাকায় প্রিয় সতীর্থকে বিদায়বেলায়ও সঙ্গ দিতে পারেননি কানসেলো ও নেভেস। আল হিলালের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন তারা।

গতকাল শুক্রবার রাতে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের মুখোমুখি হয় সৌদি প্রো লিগের আল হিলাল। ম্যাচের আগে জোতা ও সিলভার স্মরণে এক মিনিটের নিরবতা পালন করেন দুই দলের ফুটবলাররা।

ওই সময় গ্যালারির পর্দায় ভেসে ওঠে জোতা ও সিলভার ছবি। সেটি দেখে নিজেদের আবেগকে নিয়্ন্ত্রণ করতে পারেননি কানসেলো ও নেভেস। মাঠেই হাজার হাজার দর্শকের সামনে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন তারা। পাশ থেকে সতীর্থরা সান্ত্বনা দিলেও কানসেলোর কান্না যেন থামছেই না।

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. pic.twitter.com/yYqKQWMur4