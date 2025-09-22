ব্যালন ডি’অর ২০২৫ ঘোষণা আজ, নতুন রাজা কি আসছেন?
ফুটবল জগতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ব্যালন ডি’অর এ বছরও হতে যাচ্ছে জমকালো আয়োজনে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের সেরা পুরুষ ও নারী ফুটবলার, গোলরক্ষক, তরুণ খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতা ও কোচদের সম্মাননা দিতে আজ ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) ফ্রান্সের প্যারিসে থিয়েত্র দু শাতেলে অনুষ্ঠিত হবে ৬৯তম আসর। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে অনুষ্ঠান।
ইতিহাসে সর্বাধিক ৮ বার এই পুরস্কার জিতেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। পাঁচবারের জয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সর্বাধিক ১৮ বার মনোনীত হয়েছেন। তবে এবারের আসরে নেই এই দুই কিংবদন্তির নাম। ফলে ২০২৫ আসরেই হয়তো শুরু হতে যাচ্ছে এক নতুন অধ্যায়।
এই আসরে ৩২ জন ফুটবলার মনোনয়ন পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন জুড বেলিংহাম, আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেইন, রবার্ট লেওয়ানডস্কি, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রসহ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের তারকারা।
তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন উসমান দেম্বেলে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের হাত ধরেই পিএসজি জিতেছে ঐতিহাসিক ট্রেবল (লিগ, ঘরোয়া কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ)। তিনি হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা খেলোয়াড়। অসাধারণ গোল ও অ্যাসিস্টের পরিসংখ্যান তাকে বানিয়েছে এবারের শীর্ষ ফেভারিট।
অন্যদিকে, মাত্র ১৮ বছর বয়সী বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন। লিওনেল মেসির জার্সি নম্বর ১০-এর উত্তরসূরি হয়ে গোল, অ্যাসিস্ট ও বড় ম্যাচে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছেন ভক্তদের আবেগী প্রিয়পাত্র।
বেশিরভাগ বেটিং সাইট বলছে, এবারের পুরস্কার উঠতে যাচ্ছে উসমান দেম্বেলের হাতে। তবে লামিনে ইয়ামাল এবং রাফিনহাও আছেন আলোচনায়।
ব্যালন ডি’অর ২০২৫ মনোনয়ন (পুরুষ)
জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড, রিয়াল মাদ্রিদ), উসমান দেম্বেলে (ফ্রান্স, প্যারিস সেন্ট জার্মেই), জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা (ইতালি, প্যারিস সেন্ট জার্মেই), দেজিরে দুয়ে (ফ্রান্স, প্যারিস সেন্ট জার্মেই), ডেনজেল ডুমফ্রিস (নেদারল্যান্ডস, ইন্টার মিলান), সেরহু গুইরাসি (গিনি, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড), ভিক্টর গিয়কেরেস (সুইডেন, স্পোর্টিং সিপি/আর্সেনাল), আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে, ম্যানচেস্টার সিটি), আশরাফ হাকিমি (মরক্কো, প্যারিস সেন্ট জার্মেই), হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ), খভিচা কভারাৎসখেলিয়া (জর্জিয়া, নাপোলি/পিএসজি), রবার্ট লেভানদোভস্কি (পোল্যান্ড, বার্সেলোনা), আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (আর্জেন্টিনা, লিভারপুল), লাওতারো মার্টিনেস (আর্জেন্টিনা, ইন্টার মিলান), কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স, রিয়াল মাদ্রিদ), স্কট ম্যাকটমিনে (স্কটল্যান্ড, নাপোলি), নুনো মেন্ডেস (পর্তুগাল, পিএসজি), জোয়াও নেভেস (পর্তুগাল, পিএসজি), মিশেল ওলিস (ফ্রান্স, বায়ার্ন মিউনিখ), কোল পালমার (ইংল্যান্ড, চেলসি), পেদ্রি (স্পেন, বার্সেলোনা), রাফিনহা (ব্রাজিল, বার্সেলোনা), ডেক্লান রাইস (ইংল্যান্ড, আর্সেনাল), ফাবিয়ান রুইজ (স্পেন, পিএসজি), মোহামেদ সালাহ (মিশর, লিভারপুল), ভার্জিল ফন ডাইক (নেদারল্যান্ডস, লিভারপুল), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল, রিয়াল মাদ্রিদ), ভিতিনহা (পর্তুগাল, পিএসজি), ফ্লোরিয়ান ভির্টজ (জার্মানি, লেভারকুজেন/লিভারপুল), লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)।
এমএমআর/জেআইএম