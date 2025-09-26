‘৫০’ ছুঁয়ে গার্দিওলাকে পেছনে ফেললেন হ্যান্সি ফ্লিক

‘৫০’ ছুঁয়ে গার্দিওলাকে পেছনে ফেললেন হ্যান্সি ফ্লিক
দুর্দান্ত এক মাইলফলকে পা রাখলেন হ্যান্সি ফ্লিক। বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগায় ওভেইদোর বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। এটি ছিল বার্সার কোচ হিসেবে ফ্লিকের ৫০তম জয়।
হ্যান্সি ফ্লিক ৬৭ ম্যাচে এসে ৫০ জয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। যেটি ক্লাবের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম।
কেবল লুইস এনরিক (৬০ ম্যাচে) এবং হেলেনিও হেরেরা (৬৩ ম্যাচে) ফ্লিকের চেয়ে দ্রুততম ৫০ জয়ের মাইলফলক গড়েছেন। কিংবদন্তি পেপ গার্দিওলার লেগেছিল ৭১ ম্যাচ।
ফ্লিকের কোচিংয়ে বার্সেলোনা এখন পর্যন্ত লা লিগা, কোপা দেল রে'সহ তিনটি মেজর ট্রফি জিতেছে।
