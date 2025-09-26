  2. খেলাধুলা

‘৫০’ ছুঁয়ে গার্দিওলাকে পেছনে ফেললেন হ্যান্সি ফ্লিক

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘৫০’ ছুঁয়ে গার্দিওলাকে পেছনে ফেললেন হ্যান্সি ফ্লিক
গার্দিওলা ও ফ্লিক/ ছবি: সংগৃহীত

দুর্দান্ত এক মাইলফলকে পা রাখলেন হ্যান্সি ফ্লিক। বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগায় ওভেইদোর বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। এটি ছিল বার্সার কোচ হিসেবে ফ্লিকের ৫০তম জয়।

হ্যান্সি ফ্লিক ৬৭ ম্যাচে এসে ৫০ জয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। যেটি ক্লাবের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম।

কেবল লুইস এনরিক (৬০ ম্যাচে) এবং হেলেনিও হেরেরা (৬৩ ম্যাচে) ফ্লিকের চেয়ে দ্রুততম ৫০ জয়ের মাইলফলক গড়েছেন। কিংবদন্তি পেপ গার্দিওলার লেগেছিল ৭১ ম্যাচ।

ফ্লিকের কোচিংয়ে বার্সেলোনা এখন পর্যন্ত লা লিগা, কোপা দেল রে'সহ তিনটি মেজর ট্রফি জিতেছে।

এমএমআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।