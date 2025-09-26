মেসির সতীর্থের অবসর ঘোষণা
ইন্টার মিয়ামির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সার্জিও বুসকেটস আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। জানিয়েছেন, ২০২৫ মেজর লিগ সকার (এমএলএস) মৌসুম শেষে তিনি পেশাদার ফুটবলকে বিদায় বলছেন।
বার্সেলোনা এবং মিয়ামিতে মেসির সতীর্থ হিসেবে খেলা বুসকেটস তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি আবেগঘন ভিডিও প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্ত জানান। সেখানে তিনি তার দীর্ঘ প্রায় ২০ বছরের ক্যারিয়ারের স্মৃতি রোমন্থন করেন।
তিনি বলেন, আমি অনুভব করছি এখনই উপযুক্ত সময় আমার পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারকে বিদায় জানানোর। এটি ছিল প্রায় ২০ বছরের একটি অসাধারণ যাত্রা, যা আমি স্বপ্ন দেখতাম ছোটবেলা থেকেই। ফুটবল আমাকে অনেক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে, অসাধারণ স্থান ও সহযাত্রীদের সাথে।
বুসকেটস বার্সেলোনার হয়ে ৭০০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন এবং জিতেছেন একাধিক লা লিগা, উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও কোপা দেল রে ট্রফি।
স্পেন জাতীয় দলের হয়ে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ট্রেবলজয়ী দলের অংশ, ২০০৮ ইউরো, ২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০১২ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে।
২০২৩ সালে বুসকেটস বার্সেলোনা থেকে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেন, যেখানে তার সাবেক সতীর্থ লিওনেল মেসি ও জর্দি আলবা আগে থেকেই ছিলেন।
মিয়ামির হয়ে বুসকেটস প্রথম লিগস কাপ (২০২৩), সাপোর্টার্স শিল্ড (২০২৪) ও এমএলএসে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনের রেকর্ড গড়ার অংশ ছিলেন।
বুসকেটসের মূল চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ মৌসুম শেষেই শেষ হচ্ছে, এরপরই তিনি বিদায় জানাবেন ফুটবলকে। তবে সামনে রয়েছে আরেকটি সুযোগ। ইন্টার মিয়ামি ইতোমধ্যেই এমএলএসের প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে বুসকেটস শেষবারের মতো আরেকটি ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবেন।
