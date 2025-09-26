বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট হারালো আবাহনী
নাম বদলে দেশের ফুটবলের শীর্ষ আসর এখন ‘বাংলাদেশ ফুটবল লিগ (বিএফএল)’। নতুন নামে শুরুটা ভালো হয়নি আবাহনীর। পেশাদার লিগের সর্বাধিক ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি লিগ শুরু করলো পয়েন্ট হারিয়ে। শুক্রবার মুন্সিগঞ্জে মারফুল হকের দল গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ এমএফএস এর বিপক্ষে।
রহমতগঞ্জের বিপক্ষে লিগে টানা দুইবার ড্র করলো আবাহনী। গত মৌসুমের দ্বিতীয় পর্বে দুই দলের খেলা শেষ হয়েছিল ১-১ গোলে। হারানো শিরোপা উদ্ধার করতে এবার বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছিল আবাহনী। গত মৌসুমের সেরা ফুটবলার মোহামেডানের সোলেমান দিয়াবাতে ও স্থানীয়দের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতা আল-আমিনকে নিয়ে আক্রমণভাগ শক্তিশালী করেও প্রথম ম্যাচে গোল আদায় করতে পারেনি আবাহনী।
এমন কি ১০ জনের দল পেয়েও সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি আবাহনী। ৩৯ মিনিটে রহমগঞ্জের মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন লালকার্ড দেখলে বাকি ৫১ মিনিট দলটি একজন কম নিয়ে খেলে। তারপরও আবাহনী পারেনি গোল বের করতে।
দিনের অন্য ম্যাচটি হয়েছিল পেশাদার লিগের নতুন ভেন্যু মানিকগঞ্জে। সেখানে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ৫৮ মিনিটে নাইজেরিয়ার জন দেনাপোর গোলে এগিয়ে যাওয়া আরামবাগ পয়েন্ট হারিয়েছে শেষ মূহূর্তে গোল খেয়ে। ইনজুরি সময়ে মিশরীয় মিডফিল্ডার কাহরাবার গোলে সমতা ফিরিয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফেরে ইয়ংমেন্স ক্লাব।
