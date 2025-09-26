এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি নিতে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন আফঈদারা

এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি নিতে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন আফঈদারা
আগামী বছর মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এএফসি নারী এশিয়ান কাপ ও এপ্রিলে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের জন্য রোববার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন আফঈদা খন্দকাররা। বাফুফে ভবনে ক্যাম্প করে মেয়েদের অনুশীলন হচ্ছিল পাশেরই নতুন স্থাপিত টার্ফে।
বাফুফে আগেই ঘোষণা করেছিল মেয়েদের এশিয়ান কাপের আবাসিক ক্যাম্প হবে ঢাকার বাইরে। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত কোরিয়ান ইজিজেড কে ক্যাম্পের জন্য বাছাই করেছে বাফুফে। শনিবার খেলোয়াড়দের নিয়ে কোচ পিটার বাটলার চলে যাবেন চট্টগ্রামে। পরের দিন থেকে সেখানে শুরু হবে পুরোদমে অনুশীলন।
দুইটি দলের আবাসিক ক্যাম্পের জন্য কোচ পিটার বাটলার ৪৩ জন ফুটবলারকে ডেকেছেন। তবে সবাইকে পাচ্ছেন না শুরু থেকে। ১০ জন ফুটবলার আছেন ভুটানে। সেখানে তারা দেশটির ঘরোয়া লিগে খেলছেন। রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে এএফসি এশিয়ান কাপে অংশ নেওয়া স্বপ্না রানী দলটির হয়ে ঘরোয়া লিগও খেলবেন। শুক্রবার সকালে তিনি চলে গেছেন ভুটানে। পিটার বাটলারের তালিকার ৯ জন ভুটান ছিলেন আগে থেকেই।
ভুটান লিগে খেলার কারণে যে ১০ জন পরে যোগ দেবেন পিটার বাটলারের ক্যাম্পে তারা হলেন- ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শিউলি আজিম, নিলুফার নিলা, রুপনা চাকমা ও স্বপ্না রানী।
চট্টগ্রামে ক্যাম্প শুরু করার আগে ভেন্যু দেখতে চেয়েছিলেন প্রধান কোচ পিটার বাটলার। তবে শেষ পর্যন্ত যাননি। আসলে হাতে বিকল্প না থাকায় কোচের ভেন্যু পরিদর্শন অনর্থক মনে করেছে বাফুফে। ঢাকায় অনুশীলনের মাঠ নেই। যশোরের ভেন্যুর ছবি-ভিডিও দেখে যুতসই মনে করেননি কোচ। তাই চট্টগ্রামের আর কোনো বিকল্প ছিল না বলে কোচকে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মনে করেনি বাফুফে।
৩ সপ্তাহের মতো আফঈদাদের অনুশীলন হবে চট্টগ্রামে। তারপর ঢাকায় ফিরে দল প্রস্তুুত হবে থাইল্যান্ড যাওয়ার জন্য। আগামী ২৫ ও ২৮ অক্টোবর থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা।
কোচ পিটার বাটলার ভুটানে অবস্থান করা ১০ ফুটবলার নিয়ে জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘তারা ফিফা উইন্ডোতে থাইল্যান্ডে খেলার জন্য দলে যোগ দেবেন। ২০ থেকে ২৮ অক্টোবর ফিফা উইন্ডোতেই ম্যাচ খেলবে নারী ফুটবল দল।’
আরআই/আইএইচএস/