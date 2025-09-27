টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
সিলেট-বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা মহানগর-চট্টগ্রাম
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস
ফুটবল
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
ফর্টিস এফসি-মোহামেডান
দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট, টফি অ্যাপ
পিডব্লুডি-বসুন্ধরা কিংস
দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট, টফি অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-ব্রাইটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার সিটি-বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ৩
নটিংহাম-সান্ডারল্যান্ড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
মাইনৎস-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২
মনশেনগ্লাডবাখ-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২
লা লিগা
আতলেতিকো মাদ্রিদ-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৮টা ১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ
