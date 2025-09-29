ক্যাম্পে ডাক পেলেন আরও একজন, এখনই খেলোয়াড় ছাড়তে নারাজ মোহামেডান

ক্যাম্পে ডাক পেলেন আরও একজন, এখনই খেলোয়াড় ছাড়তে নারাজ মোহামেডান
হংকংয়ের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতির জন্য জাতীয় ফুটবল দলের আবাসিক ক্যাম্প শুরু হচ্ছে সোমবার। সন্ধ্যায় ফুটবলাররা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রিপোর্ট করবেন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে মাঠের অনুশীলন।
ক্যাম্পের জন্য কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা ২৮ জন ফুটবলার ডেকেছিলেন। তবে সোমবার আরো একজন যোগ হয়েছেন ক্যাবরেরার তালিকায়। মোহামেডানের তরুণ ডিফেন্ডার জাহিদ হাসান শান্তকে নতুন করে ডেকেছেন ক্যাবরেরা।
এ নিয়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পাওয়া মোহামেডানের খেলোয়াড় হলেন ৬ জন। আগেই ডাক পেয়েছেন গোলরক্ষক সুজন হোসেন, ডিফেন্ডার মেহেদী হাসান মিঠু, শাকিল আহাদ তপু, রহমত মিয়া ও সুমন রেজা।
সোমবার থেকে ক্যাম্প শুরু হলেও মোহামেডান তাদের ৬ ফুটবলারকে এখনই ছাড়ছে না। ক্লাবটির ফুটবল ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব জানিয়েছেন, ‘আমরা মৌসুম শুরুর আগে বেশি অনুশীলন করতে পারিনি। তাই আমরা এখনই খেলোয়াড় ছাড়তে পারছি না। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী আমরা ৭২ ঘন্টা আগে খেলোয়াড় ছাড়বো জাতীয় দলের ক্যাম্পে। ৫ অক্টোবর আমাদের ৬ ফুটবলার ক্যাম্পে যোগ দেবেন।’
ইংল্যান্ড থেকে হামজা দেওয়ান চৌধুরী আসবেন ৬ অক্টোবর। তার পরের দিন ক্যাম্পে যোগ দেবেন কানাডা প্রবাসী শামিত সোম। ইতালি প্রবাস ফাহামিদুল ইসলাম যোগ দেবেন আগেই।
ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ২৯ ফুটবলার
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, মোঃ সুজন হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ।
রক্ষণভাগ: তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, তারিক রায়হান কাজী, মেহেদী হাসান, রহমত মিয়া, মোঃ শাকিল আহাদ তপু, তাজ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, আব্দুল্লাহ ওমর সজিব, জাহিদ হাসান শান্ত।
মধ্যমাঠ: মোঃ হৃদয়, সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানী, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মোঃ সোহেল রানা, হামজা চৌধুরী, শামিত সোম।
আক্রমণভাগ: শেখ মোরসালিন, ফাহামেদুল ইসলাম, মোঃ ইব্রাহিম, আল আমিন, মোঃ শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন, আরমান ফয়সাল আকাশ, সুমন রেজা।
