ব্রাজিল দলে ফিরলেন ভিনিসিয়ুস, এবারও নেই নেইমার

ব্রাজিল দলে ফিরলেন ভিনিসিয়ুস, এবারও নেই নেইমার
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শেষ দুই ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে দলে ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছিলেন না রদ্রিগোও। তবে, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ডাকা দলে ভিনিসিয়ুস এবং রদ্রিগোকেও ফিরিয়ে আনলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে, তার দলে এবারও জায়গা হলো না নেইমারের। ইনজুরির কারণে নেই রাফিনহা, মার্কুইনহোসের মত বেশ কয়েকজন তারকাও।
বুধবার রিও ডি জেনিরোতে সিবিএফ (ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন) সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। আগামী ১০ ও ১৪ অক্টোবর যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।
২৬ জন ফুটবলারকে দলে ডাকা হয়েছে, যার মধ্যে দুইজন ফুটবলার ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবল থেকে সুযোগ পেয়েছেন। দলটি আগামী সোমবার (৬ অক্টোবর) সিউলে একত্রিত হবে, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম ম্যাচ।
শেষ তালিকায় না থাকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ফিরেছেন দলে। চিলির বিপক্ষে নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি খেলতে পারেননি। রদ্রিগোও ফিরেছেন, যিনি আগের ফিফা উইন্ডোতে চোট ও মানসিক সমস্যার কারণে বাইরে ছিলেন। এছাড়া আনচেলত্তির অধীনে বেশ কয়েকজন নতুন ফুটবলারের অভিষেক হবে এই উইন্ডোতে।
ইনজুরির কারণে দলে নেই কয়েকজন ফুটবলার। তারা হলেন, অ্যালিসন (লিভারপুল), মার্কিনিয়োস (পিএসজি), অ্যালেক্সসান্দ্রো রিবেইরো (লিলে), আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি) এবং রাফিনিয়া (বার্সেলোনা)।
ম্যাচ সূচি
দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ব্রাজিল: ১০ অক্টোবর
জাপান বনাম ব্রাজিল: ১৪ অক্টোবর
ব্রাজিল স্কোয়াড
গোলরক্ষক: বেন্তো (আল-নাসর), এডারসন (ফেনেরবাখ), হুগো সাউজা (করিন্থিয়ান্স)।
ফুলব্যাক: ভ্যান্ডারসন (মোনাকো), ওয়েসলি (রোমা), কাইও হেনরিক (মোনাকো), কার্লোস আগুস্তো (ইন্টার মিলান), ডগলাস সান্তোস (জেনিত)।
সেন্টার-ব্যাক: এডার মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস (আর্সেনাল), লুকাস বেরালদো (পিএসজি)।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (উলভস), ব্রুনো গিমারায়েস (নিউক্যাসল), ক্যাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), হোয়াও গোমেস (উলভস), হোয়েলিন্টন (নিউক্যাসল), লুকাস পাকুয়েতা (ওয়েস্ট হ্যাম)।
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও (চেলসি), গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি (আর্সেনাল), ইগোর হেসুস (নটিংহ্যাম ফরেস্ট), লুইজ হেনরিক (জেনিত), মাতেউস কুনহা (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রিচার্লিসন (টটেনহ্যাম), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ)
সামনে আরও পরীক্ষা
নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে আফ্রিকান দলের বিপক্ষে ইউরোপে খেলার পরিকল্পনা করছে ব্রাজিল। লন্ডন ও প্যারিসে ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ সেনেগাল। আগামী মার্চ মাসে ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে সেলেসাও। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস।
