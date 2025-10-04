দুটি প্রীতি ম্যাচ
আর্জেন্টিনা দলে মেসি, ডি পল, মাস্তান
বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শেষ লাতিন আমেরিকা দলগুলোর। বিশ্ব ফুটবলের দুই হেভিওয়েট ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার সামনে বিশ্বকাপের আগে আর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ নেই। বিশ্বকাপের আগে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাদের। তারই অংশ হিসেবে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।
এই দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৮ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। যেখানে রাখা হয়েছে ইন্টার মিয়ামির দুই ফুটবলার লিওনেল মেসি এবং রদ্রিগো ডি পলকে।
এছাড়া দলে ডাক পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো তরুণ তারকা ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়ানোও। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে সর্বশেষ ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচে লিওনেল মেসি খেলেননি। তার পরিবর্তে ১০ নাম্বার জার্সিটি দেয়া হয়েছে মাস্তান্তুয়ানোকে। এবার একইসঙ্গে দলে ডাকা হলো মেসি এবং মাস্তান’কে। মেসির উপস্থিতিতে রিয়াল তারকাকে কত নাম্বার জার্সি দেয়া হবে?
আগামী ১০ অক্টোবর মিয়ামিতে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে এবং ১৩ অক্টোবর শিকাগোর সোলজার ফিল্ডে পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। তবে ১০ অক্টোবরের ম্যাচে মেসি ও ডি পলকে পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা রয়েছে আর্জেন্টিনার। কারণ ওই ম্যাচের একদিন পরই ইন্টার মিয়ামি এমএলএসের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আটলান্টা ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে।
ইন্টার মায়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই বিষয়ে আমরা এখনো আলোচনা করছি, শিগগিরই জানতে পারবেন।’
এদিকে, মেসির সতীর্থ, ইন্টার মিয়ামির খেলোয়াড় তেলাস্কো সেগোভিয়াকেও ভেনেজুয়েলা জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে।
ইন্টার মিয়ামি এরইমধ্যে ২০২৫ এমএলএস প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করেছে, তবে দলটি এখনো ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষস্থান অর্জনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রাক-মৌসুমে হোম ম্যাচের সুবিধা পায়। পাশাপাশি, দলের সামনে এখনো সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ের সুযোগ রয়েছে, যা নির্ভর করছে বাকি ম্যাচগুলোর ফলাফলের ওপর।
এ লক্ষ্যে ইন্টার মিয়ামিকে তাদের শেষ তিনটি লিগ ম্যাচ জিততে হবে এবং ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে শেষ দুটি ম্যাচে হারতে হবে। বর্তমানে ৩১ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিয়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। সর্বশেষ ম্যাচে তারা ৫-৩ গোলে শিকাগো ফায়ারের কাছে পরাজিত হয়।
আর্জেন্টিনা দল
গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্সেই), ওয়াল্টার বেনিতেজ (ক্রিস্টাল প্যালেস), ফাকুন্দো ক্যাম্বেসেস (রেসিং)।
ডিফেন্ডার: গনজালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), নাহুয়েল মোলিনা (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), লিওনার্দো বালার্দি (অলিম্পিক মার্সেই), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), মারকোস সেনেসি (বোর্নমাউথ), লাওতারো রিভেরো (রিভার প্লেট), মারকোস আকুনা (রিভার প্লেট), নিকোলাস তালিয়াফিকো (লিওঁ)।
মিডফিল্ডার: লিয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়র্স), অ্যানিবাল মোরেনো (পালমেইরাস), রদ্রিগো ডি পল (ইন্টার মিয়ামি), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি), নিকো পাজ (কোমো), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেটিস), আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল)।
ফরোয়ার্ড: থিয়াগো আলমাদা (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), হুলিয়ানো সিমিওনে (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), নিকোলাস গনজালেজ (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়ানো (রিয়াল মাদ্রিদ), লিওনেল মেসি (ইন্টার মিয়ামি), হুয়ান ম্যানুয়েল লোপেজ (পালমেইরাস), হুলিয়ান আলভারেজ (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), লাউতারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান)
