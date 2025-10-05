সোমবার আসছেন হামজা, পরদিন শামিত
দুই সেরা তারকাকে ছাড়াই চলছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি। প্রাথমিক ক্যাম্পে ৩০ ফুটবলার ডেকেছিলেন স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। ইংল্যান্ড প্রবাসী হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও কানাডা প্রবাসী শামিত সোম যোগ দিলেই ক্যাম্পের পূর্ণতা পাবে।
সোমবার ক্যাম্পে যোগ দেবেন হামজা। পরের দিন মঙ্গলবার আসবেন শামিত সোম। বৃহস্পতিবার রাত ৮ টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও হংকং।
এটি হবে দুই দেশেরই বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম দুই ম্যাচে দুই দেশের হয়েছে দুই রকম ফলাফল। বাংলাদেশ কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। একটি ড্র করে আরেকটি হেরেছে। অন্যদিকে হংকং শতভাগ জয় ঝুলিতে নিয়েই ঢাকা আসছে। ঢাকা থেকে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারলে এশিয়ান কাপে ওঠার দৌড়ে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে হংকং।
বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যাওয়ার পরই বাংলাদেশের জন্য এশিয়ান কাপের পথ কঠিন হয়ে গেছে। ঘরের যে তিনটি ম্যাচে চোখ ছিল বাংলাদেশের। সেই তিন ম্যাচের প্রথমটিতেই হেরেছে সিঙ্গাপুরের কাছে। বাকি দুই ম্যাচের প্রথমটি হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ অক্টোবর।
বাংলাদেশ দুই ম্যাচে ৫ পয়েন্ট হারানোর পর আক্ষরিকভাবে শেষ হয়ে গেছে বাছাই পর্ব টপকানোর সম্ভাবনা। কাগজ-কলমে যে সম্ভাবনা আছে তা বাঁচিয়ে রাখতে এই ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প থাকবে না বাংলাদেশের। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া যে কারণে এই ম্যাচটিকে উল্লেখ করেছেন ‘ডু অর ডাই’ হিসেবে।
হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামলে এটি হবে লাল-সবুজ জার্সিতে হামজা চৌধুরীর চতুর্থ ম্যাচ। গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের। এরপর জুনে খেলেছেন ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। ভুটানের বিপক্ষে গোলও করেছিলেন হামজা।
কানাডার কাভালরি এএফসিতে খেলা শামিত সোমের এটি হবে দ্বিতীয় ম্যাচ। জাতীয় দলের জার্সিতে তার অভিষেক হয়েছিল জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে। হংকংয়ের বিপক্ষে এ ম্যাচে আরেক প্রবাসীর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি জায়ান আহমেদ।
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই ডিফেন্ডার বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের খেলে সবার নজর কেড়ে জায়গা করে নিয়েছেন জাতীয় দলের ৩০ জনের তালিকায়। অনেকেরই ধারণা তিনি চূড়ান্ত দলেও টিকে যাবেন। ইতালির ওলবিয়া কালসিও’র ফরোয়ার্ড ফাহামিদুল ইসলাম এরই মধ্যে জাতীয় দলে খেলেছেন ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
