নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বৃষ্টি শেষে শুরু হলো খেলা, কাটা হলো ৭টি করে ওভার
টস জিতেছিল ভারত অধিনায়ক। ব্যাট করার জন্য বাংলাদেশকে আমান্ত্রণ জানায়। তবে, বৃষ্টির কারণে প্রায় দুই ঘণ্টা খেলা শুরু করা যায়নি। অবশেষে খেলা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের।
দুই ঘণ্টা খেলা না হওয়ায় দুই দলের কাছ থেকে ৭টি করে ওভার কাটা হয়ছে। কাটছাঁট করার কারণে ম্যাচ হবে ৪৩ ওভরের।
গ্রুপ পর্বের খেলা বাকি আর একটি। শেষ ম্যাচে মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ দেশ ভারত এবং বাংলাদেশ। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। বাংলাদেশ জয় দিয়ে শুরু করলেও পরে আর কোনো ম্যাচে জয় পায়নি। বেশ কয়েকটি ম্যাচ জিততে জিততে হেরে গেছে। ফলে টেবিলের সবচেয়ে তলানীর দলটিই এখন বাংলাদেশ।
শেষ ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের মুখোমুখি। এ ম্যাচে কেমন করবে বাংলাদেশের নারীরা? এমন ভাবনা-চিন্তা ভক্তদের মধ্যে। যদিও ভারতের সামনে দাঁড়ানোর মত শক্তি এবং সামর্থ্য নেই নিগার সুলতানা জৌতিদের।
এমন পরিস্থিতিতে নবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিযামে টস জিতলেন ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রিত কউর। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশকে।
আইএইচএস