আবারও হার ম্যানসিটির, অ্যাস্টন ভিলার চমক
ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে বড় একটি চমক উপহার দিল অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাটি ক্যাশের দুর্দান্ত গোলে অ্যাস্টন ভিলা ১-০ ব্যবধানে জয় পেলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে। একই সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ ম্যাচ জিতলো এমিলিয়ানো মার্টিনেজরা।
ম্যাচের ১৯তম মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল করে ভিলাকে এগিয়ে দেন ক্যাশ। এই একমাত্র গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান তৈরি করে দেয়। এ জয় উনাই এমেরির কোচিং ক্যারিয়ারের তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে ভিলার জন্য এক স্মরণীয় উপহার হয়ে আসে।
অ্যাস্টন ভিলার ঘরের মাঠে ভিলা পার্কে এটি ছিল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে তাদের টানা তৃতীয় জয়। এই হারে পেপ গার্দিওলার দল পিছিয়ে গেল লিগ শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ছয় পয়েন্টে। আবারও শীতকাল পেরিয়ে আর্তেতার দলের পেছনে ছুটতে হতে পারে সিটিজেনদের।
এ ম্যাচে সিটির মূল অস্ত্র আর্লিং হালান্ডকেও পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে রাখে অ্যাস্টন ভিলার রক্ষণভাগ। এটি ছিল মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হালান্ডের দ্বিতীয় গোলশূন্য ম্যাচ— ১২ ম্যাচের টানা গোলের ধারা থামল এই ভিলার বিপক্ষে।
২০২২ সালের অক্টোবরে উনাই এমেরি অ্যাস্টন ভিলার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দলটির রূপ পাল্টে যেতে থাকে। একসময় যারা অবনমন অঞ্চলের কাছাকাছি ঘুরপাক খেত, তারা এখন শীর্ষ চারের লড়াইয়ে নাম লেখাতে সক্ষম।
এই মৌসুমের শুরুটা কিছুটা ধীরগতির হলেও, সিটির বিপক্ষে এই জয় প্রমাণ করল যে এমেরির ভিলা আবারও প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিতে পারে।
ম্যাচের শুরুতে সিটি কিছুটা আধিপত্য দেখায়। ষষ্ঠ মিনিটে তিজানি রেইন্ডার্স গোলের খুব কাছে পৌঁছেছিলেন, তবে বল অল্পের জন্য উপরে দিয়ে চলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভিলা। ১৯তম মিনিটে কর্নার থেকে নেওয়া ছোট পাসে এমিলিয়ানো বুয়েনদিয়া বল বাড়ান ক্যাশের দিকে, যিনি পা ঘুরিয়ে নিচু শটে বল পাঠান দূরের পোস্টে — গোলরক্ষক এডারসনকে পরাস্ত করে।
মাত্র তিন মিনিট পরেই সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পান হালান্ড, কিন্তু তার শট সোজা গিয়ে লাগে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের হাতে। এরপর পুরো ম্যাচজুড়েই ভিলার খেলোয়াড়রা আক্রমণ চালিয়ে যান। জন ম্যাকগিন এবং অলি ওয়াটকিনস দুজনই কাছাকাছি গিয়ে গোল মিস করেন।
দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। এজরি কনসা ও পাউ তোরেস দুর্দান্ত রক্ষণভাগে থেকে পরপর দুটি নিশ্চিত গোল ঠেকিয়ে দেন। শেষ মুহূর্তে (৮৯তম মিনিটে) মনে হয়েছিল হালান্ড গোল করেছেন, কিন্তু রেফারি দেখান — ফিল ফোডেন অফসাইডে ছিলেন গোলের প্রস্তুতির সময়। ফলে বাতিল হয় গোলটি।
এই জয়ের ফলে ৩৯ বছর বয়সী স্প্যানিশ কোচ উনাই এমেরির দল প্রিমিয়ার লিগে শক্ত অবস্থান আরও মজবুত করল। অন্যদিকে পেপ গার্দিওলার সিটি আবারও আর্সেনালের পেছনে পড়ে শিরোপা দৌড়ে বড় ধাক্কা খেল।
আইএইচএস/