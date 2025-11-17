ছোট ছেলের জাদুকরি ফ্রি-কিক দেখে নিজেই মুগ্ধ মেসি
ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়েছেন লিওনেল মেসি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফুটবল বিশ্বের বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, মেসির ‘পরবর্তী মেসি’- নামটি কে ধরে রাখবে? সেই আলোচনায় এখন উঠে এসেছে তার সবচেয়ে ছোট ছেলে, সিরো মেসির নাম।
সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে ইন্টার মিয়ামির অনূর্ধ্ব-৮ দলে খেলা এই ক্ষুদে ফুটবলারকে দেখা গেছে, অসাধারণ এক ফ্রি-কিকে গোল করছে। বয়স মাত্র আট; কিন্তু নির্ভূল, নিখুঁত এবং শক্তিশালী শট— সবকিছুই ছিল চোখে পড়ার মতো।
খুব ছোট থেকেই ফুটবলের প্রতি তুমুল আগ্রহ সিরো মেসি। বাবা লিওনেল মেসিকে অনুসরণ করে তারাও বড় হচ্ছে ফুটবলের পরিবেশে। বার্সেলোনা, পিএসজির পর এখন ইন্টার মিয়ামির যুব একাডেমিতে তারা নিয়মিত খেলছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, জার্সির পেছনে বাবার মতোই ‘১০’ নম্বর পরে সিরো অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফ্রি-কিক নিতে এগিয়ে আসে। দারুণ টেকনিক্যাল শটে বল দেয়ালে লেগে না গিয়ে সোজা গোলপোস্টে ঢুকে পড়ে। দর্শক ও ভক্তরা মুগ্ধ এই ক্ষুদে মেসির প্রতিভায়।
মেসির তিন ছেলে— থিয়াগো, মাতেও ও সিরো— ফুটবলের প্রতি গভীর ভালোবাসা দেখিয়ে আসছে ছোটবেলা থেকেই। তিনজনই এখন ইন্টার মিয়ামির যুব দলে খেলে। মাতেও মেসি খেলছে লুইস সুয়ারেজের ছেলে বেঞ্জামিন সুয়ারেজের সঙ্গে, যা ভবিষ্যতে আরেকটি ‘মেসি–সুয়ারেজ’ জুটির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে ভক্তদের হৃদয়ে।
