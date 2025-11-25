ব্রাজিল বিশ্বকাপে চোখ রেখে ঢাকায় আজারবাইজানের মেয়েরা

ব্রাজিল বিশ্বকাপে চোখ রেখে ঢাকায় আজারবাইজানের মেয়েরা
কেবল বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধেই নয়, আগে এশিয়ার কোনো দেশের বিপক্ষেই ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নেই আজারবাইজান নারী ফুটবল দলের। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে ঢাকায় এসে নতুন এক অভিজ্ঞতাই হবে উয়েফার সদস্য দেশটির। ২৯ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়ার কোনো দেশের বিপক্ষে অভিষেক হবে তাদের, দ্বিতীয় ম্যাচ ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।
নারী ফুটবলে আজারবাইজানের ইতিহাস তেমন সৃমদ্ধ নয়। ২০০৬ সালে রোমানিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল দেশটির। বাংলাদেশের মেয়েদের অভিষেকের চার বছর আগে।
ফিফা র্যাংকিংয়ে ৭৪ নম্বরে থাকা আজারবাইজানের ঢাকার এই ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে আসার কারণ ফিফা নারী বিশ্বকাপের বাছাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া। ২০২৭ সালে ব্রাজিলে বসবে নারী বিশ্বকাপের আসর। সেখানে ইউরোপের বাছাইয়ে আজারবাইজান পড়েছে হাঙ্গেরি, নর্থ মেসেডোনিয়া ও আন্দোররার সাথে ‘সি’ গ্রুপে।
আজারবাইজান আগে কখনো কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে কোয়ালিফাই করেনি। এবার বিশ্বকাপের বাছাইকে অতি গুরুত্ব দিয়ে তারা বাংলাদেশে উড়ে এসেছে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে। ৩ মার্চ নর্থ মেসেডোনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে দেশটির বিশ্বকাপ বাছাই মিশন। তার আগে ফিফা উইন্ডো নেই বলে বাংলাদেশের প্রস্তাবকে লুফে নিয়েছেন।
মঙ্গলবার ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে আজারবাইজানের কোচ সিয়াসাত আসগরভ যেমন বলছিলেন এই ঢাকা সফরটি তাদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতির অংশ। ‘এই টুর্নামেন্টের জন্য আমাদের দেশের বিশেষ প্রস্তুতি আছে। আমাদের জাতীয় দলের ১৫ জনেরও বেশি খেলোয়াড় বিভিন্ন দেশের লিগ খেলছে। বলতে গেলে এখানে এসেই আমাদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করছি এবং ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছি। যেদিন থেকে নিশ্চিত হয়েছি যে আমরা এখানে খেলব, সেই দিন থেকেই আমরা সেই খেলোয়াড়দের খেলার জন্য প্রস্তুতি শুরু করছি’- বলেছেন আজারবাইজানের কোচ।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগে এই সিরিজ তাদের জন্য বড় অভিজ্ঞতা হবে বলেও উল্লেখ করেছেন আজারবাইজানের কোচ, ‘আমাদের প্রস্তুতির ব্যাপারটা এরকমই। শুধুমাত্র ফিফা উইন্ডোতেই আমাদের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানাতে পারি। ফেব্রুয়ারিতে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই আমরা আমাদের দেশে অফিসিয়াল ম্যাচের কয়েকদিন আগে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করব বাকুতে। এই ম্যাচ দুটি আমাদের দলের প্রস্তুতির দিক থেকে অনেক সাহায্য করবে। কারণ, আমরা মনে করি না যে, এটি ইউরোপীয় এবং এশীয় দেশগুলির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে।’
