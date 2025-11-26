নতুন মেসি চেলসির এস্তেভাও? কোচ বললেন, রিল্যাক্স!
মঙ্গলবার রাতে স্টামফোর্ড ব্রিজে চেলসি বনাম বার্সেলোনা লড়াইয়ে দশকদের নজর ছিল দুই উঠতি তারকার দিকে। একজন লামিনে ইয়ামাল এবং অন্যজন হলেন উলিয়ান এস্তেভাও। স্পেন এবং ব্রাজিলের দুই প্রতিভা। কিন্তু লামিনে ইয়ামালকে ম্লান করে বাজিমাত করলেন এস্তেভাও। সবার নজর কেড়ে নিলেন তিনি। একক প্রচেষ্টায় করলেন অসাধারণ এক গোল।
একক প্রচেষ্টায় কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দুরহ কোন থেকে শট নিয়ে যেভাবে গোল করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা, তাতে তাকে এখনই মেসি এবং রোনালদার সঙ্গে তুলনা শুরু করে দিয়েছেন অনেকে।
কিন্তু এস্তেভাওকে লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতার বিষয়ে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন দলের ম্যানেজার এনজো মারেসকা। তিনি বলেছেন, এ ধরনের তুলনা প্রতিশ্রুতিশীল ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করবে।
স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ১০ জনের বার্সেলোনাকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় চেলসি। ম্যাচের ২৭ মিনিটে হুলেস কুন্দের আত্মঘাতি গোল এবং বিরতির ঠিক আগে রোনাল্ড আরাউহোর বেপরোয়া ফাউলে লাল কার্ড পাওয়ায় লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা পড়ে বিপাকে।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় এস্তেভাও রিস জেমসের পাস থেকে বল পেয়ে ডান দিক থেকে দুর্দান্ত ড্রিবলিংয়ে পাল্টা আক্রমণ সাজান। তিনি পরপর দুজন ডিফেন্ডার- পাও কুবার্সি ও অন্য এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে হুয়ান গার্সিয়ার মাথার ওপরে দুর্দান্ত শটে বল জালে পাঠান। ম্যাচের সেরা হিসেবে বিবেচিত এই গোলেই আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা।
চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম তিন ম্যাচে গোল করা মাত্র তৃতীয় কিশোর ফুটবলার হিসেবে নাম লেখালেন এস্তেভাও। তার আগে কেবল কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হলান্ড এই কীর্তি গড়েছিলেন।
এমন পারফরম্যান্সের পরই শুরু হয়েছে তুলনা— এটা কি নতুন মেসির আগমনী বার্তা? কিন্তু শুরুতেই সেই তুলনার লাগাম টানতে চান চেলসি কোচ এনজো মারেসকা। ‘অনেক চাপ দেওয়া হচ্ছে’- বলেন কোচ।
ম্যাচ শেষে মারেসকা বলেন, ‘রিল্যাক্স! এস্তেভাওকে সময় দিতে হবে। তাকে ফুটবল উপভোগ করতে দিতে হবে। তার বয়স মাত্র ১৮। তাকে মেসি বা রোনালদোর সঙ্গে তুলনা শুরু করলে সেটা তাদের মতো তরুণ ছেলেদের ওপর অনেক বেশি চাপ তৈরি করে। তাদের হাসিমুখে ট্রেনিংয়ে আসতে দেওয়া উচিত, নিজের মতো করে খেলতে দেওয়া উচিত।’
তিনি আরও বলেন, ‘এস্তেভাও হোক বা লামিনে ইয়ামাল— এই বয়সে তুলনা নয়, উন্নতির পরিবেশ দেওয়া বেশি জরুরি।’
গোল করার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশে বাকরুদ্ধ এস্তেভাও। চেলসিতে আসার পর এখন পর্যন্ত পাঁচ গোল করেছেন তিনি। তবে মঙ্গলবারের গোলটি তার কাছে সবচেয়ে বিশেষ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না কী বলব! সবকিছু খুব দ্রুত ঘটেছে। কিছু জায়গা তৈরি করতে পেরে গোলটা করতে পেরেছি, এটাই বড় আনন্দ। আশা করি অনেক বছর গোল করতে থাকব।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘চেলসিতে আসার পর থেকেই সমর্থকদের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক অনুভব করি। তাদের সামনে গোল করতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি।’
