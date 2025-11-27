  2. খেলাধুলা

ঘরের মাঠে পিএসভির কাছে ৪ গোল হজম লিভারপুলের

প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ঘরের মাঠে পিএসভির কাছে ৪ গোল হজম লিভারপুলের

দুঃস্বপ্নের মতো সময় পার করছে লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারেনি। তার আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসভির কাছে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে ৪-১ ব্যবধানে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) অ্যানফিল্ডে এই হারের মধ্য দিয়ে সবশেষ ১২ ম্যাচে ৯টিতেই হেরেছে ক্লাবটি। ১৯৫৩ সালের পর ৭১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বাজে সময় পার করছে আর্নে স্লটের শীষ্যরা।

পিএসভি ম্যাচে লিড নেয় ষষ্ঠ মিনিটেই। ইভান পেরিসিচের সফল স্পটকিকে গোলের দেখা পায় ক্লাবটি। বক্সের ভেতর ভার্জিল ফন ডাইকের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পেয়ে যায় পিএসভি। সেখান থেকেই আসে প্রথম গোল।

মিনিট দশেক পর ১৬ মিনিটে সমতা ফেরায় লিভারপুল। কোডি গাকপোর শট প্রতিপক্ষের গোলকিপার ফিরিয়ে দিলে ফিরতি শটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান ডমিনিক সোবোসলাই।

প্রথমার্ধে আরকোনো গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালকে চেপে ধরে পিএসভি। ৫৬ মিনিটে গাস তিলের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যান পিএসভি।

৭৩ মিনিটে আরও একবার পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিকদের হয়ে দ্রিউয়েশ গোল করে। এরপর তিনি অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটেও করেন গোল। তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায় ৪-১ ব্যবধানে পিএসভির জয়।

এই হারে লিভারপুল নেমে গেছে ১৩তম স্থানে।

