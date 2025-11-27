  2. খেলাধুলা

বায়ার্নকে উড়িয়ে দিলো আর্সেনাল

প্রকাশিত: ১০:৪১ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
আর্সেনালের হয়ে প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেয়েছেন ননি মাদুকে। সবমিলিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের জালে ৩ গোল দিয়েছে আর্সেনাল। ৩-১ ব্যবধানের জয়ে এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত সেরা দল তারাই।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকে দাপুটে ছিল আর্সেনাল। ২২ মিনিটেই জুরিয়েন টিম্বার এগিয়ে নেন মিকেল আর্তেতার দলকে। কর্নার থেকে আসে গোলটি। যা কিনা চলতি মৌসুমে ১০তম কর্নার গোল তাদের। যা কিনা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের যেকোনো দলের চেয়ে বেশি।

সেই গোল মিনিট দশেক পর ম্যাচের ৩২ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে গোল শোধ দেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। চলমান মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম হজম করা গোল দলটি।

প্রথমার্ধে আরকোনো গোলের দেখা পায়নি দুই দলের কেউই। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে ননি মাদুকে গোল করে লিড এনে দেন গানারদের। বদলি নামা রিকার্ডো ক্যালাফিওরি ডান দিক থেকে ক্রস করে সেই গোলে সহায়তা করেন।

৭৭ মিনিটে এবেরচি এজের পাস থেকে বল পেয়ে মানুয়েল নয়্যারকে বোকা বানিয়ে গোল করেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এতে নিশ্চিত হয়ে যায় আর্সেনালের জয়। আর বায়ার্নকে হজম করতে হয় মৌসুমের প্রথম হার।

