  2. খেলাধুলা

পর্তুগালের ঘরে বিশ্বকাপ শিরোপা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
পর্তুগালের ঘরে বিশ্বকাপ শিরোপা

ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে অনুর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন হলো পর্তুগাল।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) কাতারের আল রায়ানের আল-খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে এই শিরোপা জিতেছে পর্তুগীজরা। ২০০৩ সালের পর প্রথমবার এই আসরে অংশ নিয়ে এবার শিরোপা নিয়েই ফিরছে দেশে।

বেনফিকার আনিসিও কাব্রাল ৩২ মিনিট সতীর্থ দুরাটে কুনহার কাছ থেকে কাট ব্যাক পেয়ে জাল কাঁপান কাব্রাল। আসরে এটি ছিল তার সপ্তম গোল। যা কিনা গোল্ডেন বুট জেতা অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোসারের চেয়ে এক কম।

বয়সভিত্তিক এই বিশ্ব আসরের নয় সংস্করণ পর এবারই প্রথম সুযোগ পায় পর্তুগাল। সেখানে বেলজিয়াম, মেক্সিকো, সুইজারল্যান্ডকে হারানোর পর নকউটে ভারতকে কাঁদিয়ে ফাইনালে পা রাখে দলটি। বিশ্বমঞ্চে এটি পর্তুগীজদের প্রথম শিরোপা।

নজরকাড়া পারফরম্যান্স দিয়ে অস্ট্রিয়াও প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেয় ফাইনালে। ইংল্যান্ড ও জাপানকে হারানোর পর নকআউটে পরাজিত করে ইতালিকে।

চার গোল ও দুই অ্যাসিস্ট নিয়ে গোল্ডেন বলের পুরস্কার জিতেছেন পর্তুগালের মাতেউস মাইডে।

এবারের আসরটি ছিল এই প্রতিযোগিতার ২০তম আসর। যা ফিফা সম্প্রসারণ করে এখন প্রতি বছর আয়োজন করছে, দুই বছর পরপর নয়।

কাতার এই আসরটির স্বাগতিক হিসেবে আসরটি শেষ করার পাশাপাশি আগামী চারটি আসরের আয়োজকও হবে তারা।

এর আগে, ব্রাজিল-ইতালির তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটি গোলশূণ্য ড্র হয়। পরে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ইতালি।

আইএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।