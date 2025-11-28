  2. খেলাধুলা

চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো আবাহনী

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো আবাহনী

তিন ম্যাচে এক ড্র দুই হার- পেশাদার লিগে এমন শুরু আবাহনী সমর্থকদের জন্য চরম হতাশার। দুই হারের একটি আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডানের কাছে। গত লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা মালির সোলেমান দিয়াবাতে মোহামেডান ছেড়ে এবার যোগ দিয়েছেন আবাহনীতে। তবে তার ওপর আকাশি-নীল সমর্থকদের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ করতে পারছিলেন না এই ফরোয়ার্ড।

দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাদার্সের বিপক্ষে গোলের খাতা খুললেও দলের জয়ের খাতা খুলতে পারেননি। তৃতীয় ম্যাচে তো মোহামেডানের হারের দিনে নিষ্প্রভই ছিলেন দিয়াবাতে। চতুর্থ ম্যাচে এসে দ্বিতীয় গোল পেয়েছেন দিয়াবাতে, তার দল আবাহনী পেয়েছে প্রথম জয়। শুক্রবার হোমভেন্যু কুমিল্লায় আবাহনী ২-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসিকে।

২৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় আবাহনী। দলকে লিড এনে দেওয়ার সহজ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কিক নিয়েছিলেন দিয়াবাতে। লক্ষ্যভেদ করে তিনি ১-০ গোলে এগিয়ে দেন আবাহনীতে। দ্বিতীয় গোল করেন এনামুল ইসলাম বিরতির বাঁশির দুই মিনিট আগে।

২-০ ব্যবধানে লিড নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করলেও ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি। শেষ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লালকার্ড) দেখে মাঠ ছাড়েন দলের ডিফেন্ডার আলমগীর মোল্লা।

চার ম্যাচ শেষে আবাহনীর পয়েন্ট ৪। এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে উঠলো বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সর্বাধিক ছয়বারের চ্যাম্পিয়নরা।

দিনের অন্য ম্যাচে ফর্টিস এফসি ১-০ গোলে হারিয়েছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘক। একমাত্র গোলটি করেন সাগর ১৬ মিনিটে। ৭৪ মিনিটে ফাহাদ আলী সরাসরি লালকার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় ফর্টিসকে।

চার ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফর্টিস মিলিতভাবে শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস ও রহমতগঞ্জের সাথে। চার ম্যাচে জয়হীন আরামবাগের পয়েন্ট ১। অবস্থান টেবিলের ৯ নম্বরে।

আরআই/এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।