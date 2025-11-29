যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় ড্র অনুষ্ঠানে থাকছে না ইরান

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় ড্র অনুষ্ঠানে থাকছে না ইরান
আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র। তবে সেই আয়োজনে থাকছে না ইরানের কোনো প্রতিনিধি দল। যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় দেওয়ায় সেখানে যেতে পারছে না তারা।
গতকাল শুক্রবার ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ এই তথ্য জানিয়েছে।
বার্তা সংস্থাটি ইরান ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র আমির-মাহদি আলাভির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ফেডারেশনের কর্মকর্তারা এমন ভিসা জটিলতায় পড়েছেন যা ক্রীড়া বিবেচনার বাইরে।
তবে হোয়াইট হাউজের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি এ বিষয়ে।
আলাভি জানিয়েছেন, ফেডারেশন ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং আশা করছে তারা এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। যদিও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন জুন মাসে ১২টি দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে, যার মধ্যে ইরানও ছিল। হাইতিও ছিল, যে দেশটি গত সপ্তাহে বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।
তবে এই নিষেধাজ্ঞা খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও কর্ম-কর্তাদেরর ক্ষেত্রে শিথিল হওয়ার কথা ছিল। তবে বিশ্বকাপের ড্রয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়।
আগামী ৫ ডিসেম্বর কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ড্র।
