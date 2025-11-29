  2. খেলাধুলা

জয় দিয়ে এশিয়ায় অভিষেক আজারবাইজান নারী ফুটবল দলের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়ার মাটিতে প্রথম ফুটবল ম্যাচ খেললো আজারবাইজান নারী দল। উয়েফার সদস্য দেশটি এশিয়ায় শুরুটা করলো জয় দিয়ে। ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজারবাইজানের মেয়েরা ২-০ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল মালয়েশিয়া। আজারবাইজানের বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেনি। পঞ্চম মিনিটে পারতিয়ানের গোলে লিড নেয় আজারবাইজান। ২৫ মিনিটে নিগার নিরজালিয়েভা ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে আজারবাইজান। এই ম্যাচ দিয়ে ইউরোপের কোনো দেশের বিপক্ষে অভিষেক হবে জাতীয় ফুটবল দলের। আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে এই সিরিজ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ।

