পর্দা নামলো বিজিএমইএ প্যাডেল কাপের
দুদিনব্যাপী আয়োজিত বিজিএমইএ প্যাডেল কাপ ২০২৫ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যাডেল কাপের সমাপনী দিনে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া।
গতকাল (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা প্যাডেল টেনিস গ্রাউন্ডে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
দুই ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বিজিএমইএ এর সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। দুটি ক্যাটাগরি হলো – বিগিনার এবং অ্যাডভান্স।
দুই ক্যাটাগরি মিলিয়ে ১৯টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিগিনার ক্যাটাগরিতে ১১ আর অ্যাডভান্সে ৮টি টিম অংশ নেয়।
বিগিনার গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ‘সি’ টিম। দলটির সদস্য ছিলেন ফাহিম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের পরিচালক ফাহিম ফয়সাল এবং তার পরিবারের সদস্য আহনাফ আবতাহি আমিন। ফাইনাল ম্যাচ শেষে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
অ্যাডভান্স গ্রুপে শিরোপা জিতেছে ‘ই’ টিম। দলটির হয়ে খেলেছেন জালাল হ্যাটস অ্যান্ড অ্যাপারেলস লিমিটেডের পরিবারের সদস্য আহমেদ আল সালমান এবং ভয়েজার অ্যাপারেলস লিমিটেডের পরিবারের সদস্য নাসাফ আহমেদ নাসির।
বিজিএমইএ এর পরিচালকদের মধ্য থেকে খেলায় অংশগ্রহণ করেন শাহ রাঈদ চৌধুরী, নাফিস-উদ-দৌলা, জোয়ারদার মোহাম্মদ হোসনে কমার আলম, আসেফ কামাল পাশা, মোহাম্মদ সোহেল এবং সাকিফ আহমেদ সালাম ।
সমাপনী বক্তব্যে বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য শাহ রাঈদ চৌধুরী বলেন, ‘আমরা আনন্দিত যে, আমাদের শিল্পখাতের সদস্যদের জন্য এই সফল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে পেরেছি। সদস্যদের মধ্যে কর্মউদ্যম বাড়াতে এবং পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার অভিপ্রায় থেকে বিজিএমইএ এই প্যাডেল কাপ আয়োজন করেছে।’
আইএন/এমএস