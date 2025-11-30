বিপিএল নিলাম
ভারতের পিযুষ চাওলাকে কিনলো না কেউ, রংপুরে ইতালির ক্রিকেটার
ভারতীয় ক্রিকেটাররা সাধারণত দেশের বাইরের লিগে খেলতে যান না। তবে পিযুষ চাওলার ক্যারিয়ার এখন পড়তির দিকে। নাম লিখিয়েছিলেন বিপিএলের ড্রাফটে।
কিন্তু ৩৬ বছর বয়সী ভারতীয় এই লেগস্পিনারকে কেনার আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। ফলে নিলামে অবিক্রীতই রয়ে গেছেন তিনি।
এদিকে রংপুর রাইডার্স চমক দেখিয়েছে ইতালির হয়ে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা এমিলিয়া গে ও পাকিস্তানের অখ্যাত মোহাম্মদ আখলাককে দলে নিয়ে।
দল পেয়েছেন তিন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার। শুরুটা হয় নিরোশান ডিকভেলাকে দিয়ে, ৩৫ হাজার ডলারে তাকে দলে নেয় নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এছাড়া অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে সিলেট টাইটানস ও দাসুন শানাকাকে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।
এমএমআর