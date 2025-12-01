এমবাপ্পের পেনাল্টিতে রিয়ালের ড্র

এমবাপ্পের পেনাল্টিতে রিয়ালের ড্র
লা লিগায় কিলিয়ান এমবাপ্পের পেনাল্টি জিরোনার বিপক্ষে পরাজয় থেকে বাঁচিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। তবে পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ায় শীর্ষে ফেরার সুযোগ হাতছাড়া হলো।
৬৭ মিনিটে নিচু শটের পেনাল্টিতে জাল খুঁজে নিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরায় কিলিয়ান এমবাপ্পে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বক্সে ফাউলের শিকার হলে এই পেনাল্টি পায় লস ব্লাঙ্কোসরা। রিয়ালের জার্সিতে গত ১৯ ম্যাচে ২৩তম গোল এটি এমবাপ্পের।
প্রথমার্ধের একেবারে শেষ সময়ে গোল করে জিরানোকে এগিয়ে দেন আজ্জেদিন উনাহি। পুরো ম্যাচেই রিয়ালের খেলোয়াড়দের ভালোভাবে মার্কিং করে ম্যাচ কঠিন করে তোলে রিয়ালের জন্য। আক্রমণে ধারও ছিল না এমবাপ্পেদের।
এই ড্রয়ে রিয়াল এখনও লিগে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে, শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে এক পয়েন্ট পিছিয়ে। প্রথমার্ধে এমবাপ্পে গোল করলেও বলটি তার হাতে লাগায় বাতিল হয়ে যায়। এরপরই গোল হজম করে রিয়াল। বক্সের বাইরের জোরালো শটে গোল করেন উনাহি।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পার্থক্য গড়ে দেয় জাবি আলনসোর দল। পরে রিয়াল কৌশল বদলে মাঝ দিয়ে দ্রুত আক্রমণ তৈরিতে মনোযোগ দেয়, আর উইংয়ে ভিনিসিয়ুসকে মার্ক করতে গিয়ে জিরোনার রক্ষণভাগ ছন্দ হারায়।
এক পর্যায়ে ভিনিসিয়ুস বল জালে পাঠান, কিন্তু ভিডিও রিপ্লেতে দেখা যায় তিনি পাস পাওয়ার আগেই অফসাইড ছিলেন।
অবশেষে এমবাপ্পের সফল পেনাল্টিই রিয়ালকে দ্বিতীয় লিগ পরাজয় থেকে বাঁচায়। আলোসোর দল শেষ পাঁচ ম্যাচে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র একবার পেয়েছে জয়ের স্বাদ।
আইএন/জেআইএম