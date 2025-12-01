অবশেষে জয়ের দেখা পেলো লিভারপুল

অবশেষে জয়ের দেখা পেলো লিভারপুল
দুঃসময় যেন পিছুই ছাড়ছিল না লিভারপুলকে। টানা ৩ ম্যাচ হেরে হতাশ করে সমর্থকদের। তবে এবার পেয়েছে জয়ের দেখা। মোহাম্মদ সালাহকে ছাড়াই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে হারিয়েছে দলটি ২-০ ব্যবধানে।
এই ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ এক অপেক্ষার অবসানও হলো। লিভারপুলের জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগে গোলের সূচনা করেছে আলোকসান্দার ইসাক। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে গোল করে লিভারপুলকে লিড এনে দেন তিনি। আর অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোডি গাকপো।
টানা ৩ ম্যাচ পর পাওয়া জয়ে ১৩ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে লিভারপুল। ওয়েস্ট হ্যাম ১১ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের ১৭ নম্বরে।
ইদানিংকালে ভালো পারফরম্যান্স করতে না পারায় মোহামেদ সালাহকে মাঠে নামাননি আর্নে স্লট। বেঞ্চে বসে তিনি দেখলেন দলের জয়।
ম্যাচের ২১ মিনিটে দারুণ সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি আলেকসান্দার ইসাক। ৩৯ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও দুর্বল শটে গোল করতে পারেননি ফ্লোহিয়ান ভিয়েৎস। এবারও ঠেকিয়ে দেন গোলকিপার আলফুঁস আরিওলা।
৬০তম মিনিটে এসে অবশেষে গোলের খরা ভাঙেন ইসাক। কোডি গাকপোর নিচু করে বাড়ানো কাটব্যাক থেকে প্রথম স্পর্শেই শট নেন তিনি, যা পোস্ট ঘেঁষে জড়িয়ে যায় জালে। গত সেপ্টেম্বরে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে লিভারপুলে যোগ দেওয়া ইসাক এভাবেই পেলেন তাদের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোলের স্বাদ।
৮১ মিনিটে মাঝমাঠে লিভারপুলের সোবোসলাইকে ফাউল করেন নিকলাস ফুয়েলখুগ। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেফারির সঙ্গে অকারণে তর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন লুকাস পাকেতা। এরপরও শান্ত হতে না পেরে ফের আপত্তি জানালে দেখা যায় লাল কার্ডও।
অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গাকপো দারুণ এক গোল করে ব্যবধান ২–০ করেন। জো গোমেজের উঁচু করে বাড়ানো পাস বুক দিয়ে থামিয়ে অসাধারণ নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি, এরপর শক্তিশালী শটে লক্ষ্যভেদ করেন নেদারল্যান্ডসের এই ফরোয়ার্ড।
আইএন/জেআইএম