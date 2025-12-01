পা ভেঙে গেছে বার্সার তিনবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকার

পা ভেঙে গেছে বার্সার তিনবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকার
অনুশীলনের সময় পায়ের ফিবুলা অস্থি ভেঙে গেছে স্পেনের তারকা মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতির। এই চোটের কারণে দীর্ঘসময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তার।
মঙ্গলবার মাদ্রিদে জার্মানির বিপক্ষে উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের আগে অনুশীলনে তিনি পায়ের ফিবুলা ভেঙে ফেলেছেন বলে রোববার নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন।
২৭ বছর বয়সী তিনবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী বোনমাতি এখন তার ক্লাব বার্সেলোনায় ফিরবেন। সেখানে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে, তিনি কতদিন মাঠের বাইরে থাকবেন। তবে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, যদি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন না হয় তবে তিনি প্রায় দুই মাসের মধ্যেই ফিরতে পারেন। অস্ত্রোপচার করতে হলে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।
বোনমাতির চোটের খবর এসেছে জার্মানির বিপক্ষে স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের মাত্র দুই দিন আগে। প্রথম লেগে জার্মানির মাঠে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। নেশনস লিগ শিরোপা ধরে রাখতে লা রোজারা ইতোমধ্যেই বড় ধাক্কা খেয়েছে অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডার, পাত্রি গুইহারোর চোটের কারণে। ফলে কোচ সোনিয়া বারমুদেজকে মাঝমাঠে নতুন সমাধান খুঁজতে হচ্ছে।
বার্সেলোনার জন্যও বোনমাতির অনুপস্থিতি বড় ক্ষতি। বিশেষ করে গুইহারো ইতোমধ্যেই চোটে বাইরে থাকায় সমস্যাা আরও বেড়েছে। এই মৌসুমে বার্সার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে বোনমাতি করেছেন ৬ গোল এবং ৪ অ্যাসিস্ট।
এমএমআর