ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে অভিষেকের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে অভিষেকের অপেক্ষায় বাংলাদেশ
বাংলাদেশ নারী ফুটবলে নতুন অধ্যায় যোগ হবে মঙ্গলবার। সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক সিরিজের শেষ ম্যাচে আজারবাইজানের মুখোমুখি হচ্ছেন আফঈদা খন্দকাররা। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের দীর্ঘ ১৫ বছর পর প্রথমবারের মতো ইউরোপের কোনো দেশের বিপক্ষে খেলতে নামছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা।
ঐতিহাসিক এই ম্যাচ নিয়ে কি ভাবছেন বাংলাদেশ কোচ এবং অধিনায়ক? এর উত্তর পাবেন না দর্শক-সমর্থকরা। বাংলাদেশ কোচ এবং অধিনায়ককে মিডিয়ার সামনে আনেইনি বাফুফে। সকালে ম্যাচভেন্যু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ। সন্ধ্যা ৭টা থেকে ঘন্টাখানেক অনুশীলন করেছে আজারবাইজান।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি আজারবাইজানের এশিয়ান কোনো দলের বিপক্ষে দ্বিতীয়। ২৯ নভেম্বর মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দলটির অভিষেক হয়েছিল এশিয়ার বিপক্ষে কোনো ম্যাচে। বাংলাদেশের বিপক্ষে জিতলে ২-০ ম্যাচের জয় নিয়েই এশিয়া থেকে ফিরবে দলটি।
সোমবার সন্ধ্যায় অনুশীলন শুরুর আগে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন আজারবাইজানের কোচ আজগারভ সিয়াসাত। তিনি ইউরোপের কোনো দেশের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলকে শুভ কামনা জানিয়ে বলেছেন, ‘মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যেকার ম্যাচটি দেখেছি। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো- মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের আরো ভালো সম্ভাবনা ছিল। বাংলাদেশ যদি সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারতো তাহলে ম্যাচের স্কোর পরিবর্তন হতো। এমন কী জিততেও পারতো।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে কেমন পরিকল্পনা নিয়ে খেলবেন? ‘আগের ম্যাচগুলো যখন বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেটা মালয়েশিয়া হোক বা বাংলাদেশ-আমরা খেলার ওপর ভিত্তি করে ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। প্রথম ম্যাচটি ছিল মালয়েশিয়ার সাথে, যা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার আগে যখন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার খেলা দেখলাম তখন বুঝলাম দুটি দল প্রায় একই কৌশল নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে।’
আরআই/আইএইচএস/