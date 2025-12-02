এক বছর পর টেস্টে ফিরেই ফিফটি উইলিয়ামসনের

এক বছর পর টেস্টে ফিরেই ফিফটি উইলিয়ামসনের
সবশেষ টেস্ট খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। হ্যামিল্টনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সে টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন কেন উইলিয়ামসন। এরপর দীর্ঘ বিরতি।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের অংশগ্রহণ কমিয়ে এনেছেন, এর মাঝে খেলেছেন বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। ইতোমধ্যে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়েছেন উইলিয়ামসন।
দীর্ঘ এক বছর পর টেস্ট দলে ফিরলেন ৩৫ বছর বয়সী উইলিয়ামসন। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে মনে হলো না, তিনি এত সময় বিরতিতে ছিলেন।
বরাবরের মতো দেখেশুনে খেলে ফিফটি তুলে নিয়েছেন উইলিয়ামসন। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবীয় বোলারদের তোপের মুখে কিউই টপঅর্ডার ব্যর্থ।
প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মধ্যে ফিফটি পেয়েছেন কেবল উইলিয়ামসন। ১০২ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫২ রান করে আউট হয়েছেন ডানহাতি এই ব্যাটার।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিউজিল্যােন্ডে সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১৪৮ রান। টম ব্লান্ডেল ২৯ আর মাইকেল ব্রেসওয়েল ৬ রানে অপরাজিত আছেন।
এমএমআর