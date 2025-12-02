  2. খেলাধুলা

কঠোর হুঁশিয়ারি আনচেলত্তির

‘নেইমার-ভিনিসিয়ুস ৯০ শতাংশ ফিট থাকলেও অন্য কাউকে ডাকব’

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১১ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
‘নেইমার-ভিনিসিয়ুস ৯০ শতাংশ ফিট থাকলেও অন্য কাউকে ডাকব’

ফিটনেসের ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে হলে শতভাগ ফিট থাকতে হবে। এমনকি নেইমার-ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের বেলায়ও কোনো ছাড় হবে না।

নেইমার ইনজুরিতে। ভিনিসিয়ুস রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একদমই ফর্মে নেই। টানা তিন ড্রয়ে শীর্ষস্থান থেকে ছিটকে পড়েছে রিয়াল। আলোচনা হচ্ছে, ভিনিসিয়ুসের অফফর্ম নিয়ে।

জিরোনার বিপক্ষে কিছুটা প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স দেখা গেলেও ভিনিসিয়ুস এখনও নিজের সেরা ফর্ম থেকে অনেক দূরে। আর এই নিম্নমুখী ফর্ম তার ২০২৬ বিশ্বকাপের সম্ভাবনাতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

ভিনিসিয়ুসের সাবেক কোচ এবং বর্তমানে ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কার্লো আনচেলোত্তি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন ‘টিভি রেকর্ড’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, যা প্রকাশ করেছে ‘এএস’।

নেইমারকে নিয়ে বলতে গিয়ে ভিনিসিয়ুসকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন আনচেলত্তি। ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘সে শতভাগ ফিট থাকা প্রয়োজন। আমাদের কাছে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে আর আমাকে তাদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হয় যারা শতভাগ দিতে পারবে। এটা শুধু নেইমারের ক্ষেত্রে নয়; ভিনিসিয়ুসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভিনিসিয়ুস যদি ৯০ শতাংশ ফিট থাকে, আর অন্য কেউ ১০০ শতাংশ থাকে; তাহলে আমি ১০০ শতাংশ ফিট খেলোয়াড়কেই ডাকব। বিশেষ করে আক্রমণভাগে প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র।’

নেইমার নতুন করে চোটে পড়েছেন। তার বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা কতটা? নেইমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে আনচেলত্তি অবশ্য এখনই তাকে বিশ্বকাপ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেননি।

আনচেলত্তি বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে হচ্ছি, এই সময়টাতে নেইমারের ইনজুরিতে পড়া আসলেই দুর্ভাগ্যজনক। এসব ইনজুরির কারণে সে শারীরিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পাচ্ছে না। যদিও সে এক্সট্রাঅর্ডিনারি ট্যালেন্ট। তারপরও তাকে অন্যদের মতোই দেখা হবে।’

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।