আজারবাইজানের বিপক্ষে মারিয়া মান্দার দুর্দান্ত গোল

আজারবাইজানের বিপক্ষে মারিয়া মান্দার দুর্দান্ত গোল
ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নেমে নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে বাংলাদেশের ফুটবলে। এই প্রথম ইউরোপের কোনো দেশের বিপক্ষে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। মঙ্গলবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও আজারবাইজানের ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে ১-১ গোলে।
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনে আজারবাইজানের বিপক্ষে দল সাজিয়েছেন পিটার বাটলার। শুরুর একাদশে ফেরান তহুরা, স্বপ্না ও নবিরনকে। তাতে বাংলাদেশের খেলার ধারও বেড়েছিল আগের ম্যাচের চেয়ে। তবে ফিজিক্যালি অ্যাডভান্টেজে থাকা আজারবাইজানের মেয়েরা লিড নিয়ে নেয় ১৯ মিনিটে।
ডান দিক থেকে স্বপ্না রানী কর্নার এক হাতে ফিস্ট করেছিলেন আজারবাইজানের গোলরক্ষক শারিফোভা আইতাজ। বলটি পেয়ে যান বক্সের মাথায় দাঁড়ানো মারিয়া মান্দা। বলটি থামিয়ে একটু ঘুরে বাম পায়ের দুর্দান্ত এক ভলি নেন অভিজ্ঞ এই মিডফিল্ডার।
আজারবাইজানের খেলোয়াড়-কোচ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন বলটির জালে জড়ানোর দৃশ্য। ৩৪ মিনিটে দেওয়া ওই গোলে আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। এর আগে ১৯ মিনিটে আজারবাইজানের অধিনায়ক জাফারজাদের হেডে পিছিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ একাদশ
রূপনা চাকমা, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র, আফঈদা খন্দকার, মনিকা চাকমা, স্বপ্না রানী, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও নবিরন খাতুন।
